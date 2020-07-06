Как обойти ограничения по ручной клади в аэропорту: раскрыты легкие способы

Авиапассажирам раскрыли легкие способы обойти ограничения по провозу вещей в ручной клади в аэропорту.

Об этом сообщает издание Daily Express. По словам инсайдеров, в первую очередь туристам рекомендуется приезжать в аэропорт заблаговременно – так как, если сумка не соответствует допустимым габаритам, вероятность, что ее все же разрешат разместить на багажной полке, более высока за счет меньшего числа зарегистрированных на рейс.

фото – bzk.aero

Кроме того, чтобы сэкономить место в ручной клади, а также избежать доплаты за перевес, пассажиры могут надеть часть вещей непосредственно на себя. Или же им следует заранее приобрести чемодан или сумку, которые не будут превышать максимально разрешенных для провоза размеров.

фото – puccini.ua

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