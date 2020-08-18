Как обезопасить себя в отеле: названы способы

Известная в соцсетях стюардесса Кэт Камалани раскрыла способы обезопасить себя при проживании в отеле.

Соответствующий ролик с пояснениями девушка опубликовала на личной странице в TikTok (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, по словам бортпроводницы, в первую очередь туристы не должны произносить цифру своего номера вслух на стойке регистрации, если рядом с ними кто-то стоит. Она отметила, что в номер тоже лучше не заходить, если рядом есть посторонние.

"Когда вы зайдете в номер, сразу убедитесь, что в комнате нет других людей, отодвинув занавески и посмотрев под кроватью. Также не забывайте закрывать дверь номера на замок", – добавила она.

kaspersky.com.au

Далее стюардесса порекомендовала проверять углы матраса на предмет наличия клопов и сразу же убирать с кровати покрывало и декоративные подушки, поскольку их никогда не стирают. Она также предостерегла путешественников от того, чтобы они не клали свои чемоданы и сумки на чистую кровать, поскольку они стояли на полу в аэропорту.

departures.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван способ, как меньше платить в отелях.

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