Как не потерять свои вещи при осмотре ручной клади в аэропорту: назван способ

Пользователи онлайн-платформы Reddit назвали способы, как избежать изъятия вещей из ручной клади во время досмотра в аэропорту.

Ручная кладь – это груз, который пассажир берет с собой на борт самолета, не сдавая в багажное отделение. Поэтому важно соблюдать соответствующие требования безопасности, чтобы ваши вещи не конфисковали, пишет Daily Express.

В частности, есть ограничения по провозу жидкостей на борту. Туристам запрещено ввозить жидкости в емкостях, объем которых превышает 100 миллилитров. Разрешено иметь при себе 1 литр жидкости в общей сложности. Если путешественники хотят провезти более 100 мл одного вещества, его следует разлить в несколько емкостей, которые будут отвечать лимиту.

Названы способы, как избежать изъятия вещей из ручной клади во время досмотра в аэропорту ranok.ictv.ua

Также в сети посоветовали приобретать необходимые товары уже после осмотра в магазинах беспошлинной торговли. Таким образом вы можете купить столько, сколько захотите, и вам не придется ждать, пока вашу сумку проверят.

Кроме того, путешественники при необходимости могут покупать нужные им вещи для личной гигиены уже по прибытии в пункт назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о том, какая судьба ждет на вещи, забытые пассажирами в аэропорту. Все потерянные вещи хранятся в аэропорту определенное количество времени.