Как не испортить отдых на море: советы телеведущей

Татьяна Сорокоус из реалити-шоу "Тайный агент", которые выходит на "Новом канале", рассказала OBOZREVATEL, как безопасно отдохнуть на морском побережье.

Отпуск – одно из самых ожидаемых событий рабочего года. Всегда хочется, чтобы эти дни и недели прошли идеально. Очень часто мы рассчитываем на турагентство или доверяем словам совершенно незнакомых людей. И все же комфортный и безопасный отдых у моря зависит от нас самих.

Татьяна Сорокоус

Жилье

Планируя отдых на морских курортах Украины, первым делом мы ищем жилье. Просматривая сайты отелей или баз отдыха, видим очень красивые картинки. Но лично я сталкивалась с такой ситуацией, когда по приезду на место понимаешь – твой отдых пошел под откос.

Чтобы не допустить таких ситуаций, проверьте лично все возможные отзывы на сайтах, в социальных сетях, на форумах. Почитайте, что пишут пользователи об этом отеле, гостевом доме или базе отдыха. Попросите пользователей, отдыхавших в этом месте, скинуть реальные фотографии. Обычно делятся охотно.

Пляж

Главное место на морском побережье, это, конечно, пляж. Многие местные отели арендуют участки государственных пляжей, ставят на них шезлонги, бары и требуют за это плату. Да, они могут требовать оплату за шезлонг, но не за песок.

Вы имеете право прийти на такой пляж, выбрать себе свободное место между шезлонгами и спокойно себе загорать. Дело в том что по закону пляж – для всех отдыхающих, а шезлонг – это услуга, предоставляемая арендатором.

То есть по вашему желанию вы можете ею воспользоваться или нет. Если к вам подойдет сотрудник такого пляжа с требованием покинуть территорию или арендовать шезлонг, знайте - он не прав.

Скачайте с официального сайта "Водный кодекс Украины", в котором указаны все положения о праве пользования пляжами. Закон станет аргументом при требовании арендовать оборудование для дальнейшего пребывания.

Еда

Разумеется, одной из приятных частей отдыха на пляже являются пляжные закуски: мидии, рапаны, пахлава, кукуруза и так далее. Никогда и ничего не покупайте на пляжах! А если удержаться вы не в силах, помните:

1) качественная продукция никогда не будет лежать в прозрачных пластиковых боксах, на которых маркером написаны непонятные слова. Такие боксы открыты солнечным лучам, отчего любая продукция – прямой путь к расстройству желудка или отравлению;

2) приобретайте продукцию только у людей, которые ходят со специальными переносными холодильниками, в фирменных футболках, с бейджами с именами и названием фирмы;

3) продавец должен быть в полиэтиленовых перчатках.

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