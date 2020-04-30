Как изменятся цены на отдых в Турции: в стране сделали заявление

Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что турецкие отели не будут повышать цены после окончания пандемии коронавируса.

Об этом Чорабатыр сказал в комментарии изданию РИА Новости.

marmaristravel.ru

По словам Чорабатыра, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки.

"Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счет пусть никто не сомневается. Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами еще в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены. Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей – цены остаются теми, которые согласованы в контрактах. Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом", – говорит глава Федерации отельеров Турции.

poehalisnami.ua

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