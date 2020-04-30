Главная Новости
30 апреля • обновлено в 13:52
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Как изменятся цены на отдых в Турции: в стране сделали заявление

2.8т
Читать материал на украинском

Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что турецкие отели не будут повышать цены после окончания пандемии коронавируса.

Об этом Чорабатыр сказал в комментарии изданию РИА Новости.

Как изменятся цены на отдых в Турции: в стране сделали заявление

marmaristravel.ru

По словам Чорабатыра, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки.

"Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счет пусть никто не сомневается. Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами еще в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены. Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей – цены остаются теми, которые согласованы в контрактах. Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом", – говорит глава Федерации отельеров Турции.

Как изменятся цены на отдых в Турции: в стране сделали заявление

poehalisnami.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что будет с all inclusive и "шведским столом" в Турции.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Место
Турция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Журнал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги