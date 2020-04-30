Как изменятся путешествия после пандемии: известны подробности

Генеральный директор туристического онлайн-портала The Points Guy Брайан Келли рассказал, как могут измениться путешествия по миру из-за пандемии коронавируса.

Так, комментарий Келли дал изданию Fox News.

ritravel.pro

По мнению эксперта, после пандемии у туристов будут более завышенные требования:

"Путешественники будут надеяться, что их номер в гостинице подвергли тщательной уборке, а при посадке в самолет они уже не захотят находиться так близко друг к другу".

Кроме того, Брайан убежден, что теперь дезинфекция кресел в самолетах, а также ношение масок и перчаток в общественных местах станет нормой для всех.

ria.ru

Также эксперт дал совет путешественникам, которые планируют поездки в ближайшее время:

"Я бы не рекомендовал путешествовать в это время, но если вы собираетесь забронировать рейс, который состоится через три-шесть месяцев, то лучше заранее ознакомиться с правилами отмены брони. Также я советую рассмотреть возможность страхования путешествия".

voka.me

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что гостиничный бизнес потерпит существенные изменения после окончания пандемии коронавируса. Так, во многих отелях изменятся правила проживания для туристов.