Как бюджетно добраться в Польшу из Киева: все варианты

TripMyDream подготовил подборку доступных вариантов, как добраться в Польшу из Киева. Тут собраны практичные советы по семи самым популярным городам.

Варшава

В польской столице два аэропорта: имени Фредерика Шопена — главные "воздушные ворота"; Модлин — используется в основном лоукостерами, расположен в 49 километрах от центра Варшавы. Одна из баз авиакомпании Ryanair. Из Варшавы можно недорого улететь в Барселону, Лиссабон, Карлсруэ, Осло, Ливерпуль и другие города.

Как добраться в Варшаву из Киева

Автобусом. Перевозчик Openline, например, предлагает рейс, который отправляется с автовокзала "Центральный" в 17:00 и прибывает на автовокзал "Варшава-Западная" в 7:10 (время в пути — 15 часов 10 минут). Кроме столицы маршрут включает 4 украинских города: Житомир, Ровно, Луцк и Ковель. Стоимость билета — 500 гривен (€16).

Прямым поездом №67, который курсирует ежедневно с 25 марта до 7 декабря. Он отправляется из Киева в 18:30 и прибывает в Варшаву в 10:59 (время в пути — 16 часов 29 минут). Стоимость билета — 1 340 гривен (около €45), купить его можно только в кассах.

Поездом "Интерсити" №705К до Перемышля, а затем поездами с одной пересадкой до Варшавы. Без учета времени ожидания на дорогу вы потратите около 13 часов, билеты обойдутся ориентировочно в €40 (512 гривен + 94 zł).

Самолетом. Прямые рейсы из Жулян в аэропорт имени Шопена предлагает Wizz Air, на месте вы окажетесь через полтора часа. Билет в один конец стоит от 1 300 гривен (€43).

Как добраться в аэропорт имени Фредерика Шопена

Автобусом №175, 188, 148, 331 или N32 (ночью). Билет на 20 минут стоит 3.4 zł (80 центов), проездной на 24 часа — 15 zł (€3,5).

Поездом компании Szybka Kolej Miejska (SKM). Перевозчик обслуживает две линии, проходящие через центр города: S2 и S3. Они являются частью транспортной системы Варшавы, тут действительны все типы билетов.

На такси. Поездка из центра обойдется вам около 40 zł (€9).

Как добраться в аэропорт Модлин

Поездом компании Koleje Mazowieckie до станции Modlin (40 минут), а затем автобусом до аэропорта (10 минут). Автобусы отправляются каждые 20-30 минут, расписание их движения согласовано с графиком прибытия и отправления рейсов. Стоимость билета — от 19 zł (€4,5).

Автобусом OkBus. Запланировано 23 рейса ежедневно, с 4:05 до 21:50, отправляется автобус с остановки перед Дворцом культуры и науки. Время в пути — 55 минут, стоимость билета — от 9 zł (€2).

На такси. Официальными службами аэропорта являются Sawa Taxi и Taxi Modlin, расценки у них одинаковые. Дорога из Варшавы обычно занимает 35-40 минут, поездка обойдется вам 119-249 zł (€27-57).

Как добраться из аэропорта имени Фредерика Шопена в Модлин (и наоборот)

Одним из 8 рейсов автобуса ModlinBus. Он доступен с 3:40 до 18:30, по пути делает остановку в центре Варшавы, в пункт назначения прибывает через полтора часа после отправления. Стоимость билета — от 39 zł (€9).

Краков

Аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II (KRK) находится в 11 километрах от центра. Отсюда можно недорого улететь в Париж, Тель-Авив, Стокгольм, Франкфурт, Болонью и другие города.

Как добраться в Краков из Киева

Автобусом. Перевозчик Euroclub, например, предлагает рейс, который отправляется с центрального ж/д вокзала в 7:50 и прибывает на краковский автовокзал в 23:00 (время в пути — 16 часов 10 минут). Кроме столицы маршрут включает 3 украинских города: Житомир, Ровно и Львов. Стоимость билета — 800 гривен (€26).

Поездом "Интерсити" №705 К до Перемышля, а затем поездом в Краков. Без учета времени ожидания на дорогу вы потратите около 11 часов, билеты обойдутся ориентировочно в €27 (512 гривен + 45 zł).

Самолетом. Прямые рейсы из Киева в Катовице предлагает Wizz Air, перелет длится полтора часа. Билет в один конец стоит от 889 гривен (€30). Из аэропорта Катовице в Краков вы за два часа доедете в автобусе Flixbus, билет стоит €6.

Как добраться в аэропорт Краков-Балице

Автобусом №208, 252 или 902 (ночью). Билет стоит 4 zł (€1), время в пути — 40 минут.

Поездом компании Koleje Małopolskie. Билет от Центрального ж/д вокзала Кракова стоит 9 zł (€2), время в пути — около 20 минут.

На такси. Стоимость — от 29 до 129 zł (€7-32), в зависимости от точки старта.

Вроцлав

Аэропорт имени Коперника расположен в 10 километрах от центра. Отсюда можно недорого улететь в Белфаст, Манчестер, Эдинбург, Дублин, Рейкьявик и другие города.

Как добраться во Вроцлав из Киева

Автобусом. Перевозчик East West Eurolines, например, предлагает рейс, который отправляется с Центрального ж/д вокзала в 12:30 и прибывает на автовокзал Вроцлава в 8:00 (время в пути — 20 часов 30 минут). Кроме столицы маршрут включает 3 украинских города: Житомир, Ровно и Львов. Стоимость билета — 800 гривен (€26).

Поездом "Интерсити" №705К до Перемышля, а затем поездом во Вроцлав. Без учета времени ожидания на дорогу вы потратите около 14 часов, билеты обойдутся ориентировочно в €33 (512 гривен + 68 zł).

Самолетом. Прямые рейсы из Киева во Вроцлав предлагает Wizz Air, перелет длится почти 2 часа. Билет в один конец стоит от 1 300 гривен (€42).

Как добраться в аэропорт имени Коперника

Автобусом № 106 (ночью — 206), который отправляется с Центрального ж/д вокзала ежедневно каждые 20 минут. Время в пути — около 40 минут, билет на 1 час стоит 4.4 zł (€1).

Автобусом WRO AIRPORT EXPRESS. Он идет с Центрального ж/д вокзала через центр города. Время в пути — около 30 минут, билет стоит 10 zł (€2,3).

На такси. Поездка из центра города обойдется в 45-55 zł (€10-13), с Центрального ж/д вокзала — 50-60 zł (€12-14).

Познань

Аэропорт Познань-Лавица расположен в 7 километрах от центра города. Отсюда можно недорого улететь в Аликанте, Стокгольм, Тель-Авив, Дублин, Осло и другие города.

Как добраться в Познань из Киева

Автобусом. Перевозчик Kaczyński Bus, например, предлагает рейс, который отправляется с Центрального ж/д вокзала в 13:00 и прибывает на автовокзал Познани в 9:50 (время в пути — 21 час 50 минут). Кроме столицы маршрут включает 3 украинских города: Коростень, Сарны и Маневичи. Стоимость билета — 820 гривен (€27).

Поездом "Интерсити" №705К до Перемышля, а затем поездом в Познань. Без учета времени ожидания на дорогу вы потратите около 17,5 часов, билеты обойдутся ориентировочно в €34 (512 гривен + 75 zł).

Самолетом. Прямые рейсы из Киева в Познань предлагает Wizz Air, перелет длится почти 2 часа. Билет в один конец стоит от 1 300 гривен (€42).

Как добраться в аэропорт Познань-Лавица

Автобусом № 59, 48 или 242 (ночью). Время в пути — около получаса, билет стоит 4.6 zł (€1).

На такси. Поездка из центра города обойдется вам около 40 zł (€9).

Жешув

Жешув-Ясенки — ближайший к Украине польский аэропорт, он расположен в 10 километрах от центра Жешува. Отсюда можно недорого улететь в Дублин, Лондон, Манчестер.

Как добраться в Жешув из Киева

Автобусом. Перевозчик Eastern European Travel предлагает рейс, который отправляется с автостанции "Дачная" (проспект Победы, 142) в 14:00 и прибывает на ж/д вокзал Жешува в 4:00 (время в пути — 15 часов). Стоимость билета — 630 гривен (€20).

Поездом "Интерсити" №705 К до Перемышля, а затем поездом в Жешув. Без учета времени ожидания на дорогу вы потратите около 9 часов, билеты обойдутся ориентировочно в €22 (512 гривен + 22 zł).

Как добраться в аэропорт Жешув-Ясенки

Автобусом №51 или L. Стоимость билета — 3 zł (70 центов).

На такси. Поездка обойдется вам около 50 zł (€12).

Катовице

Аэропорт Катовице-Пыжовице (KTW) расположен в 30 километрах от центра. Отсюда можно недорого улететь в Эдинбург, Рейкьявик, Дублин, Афины, Барселону и другие города.

Как добраться в Катовице из Киева

Автобусом. Перевозчик "Нашбус" предлагает рейс, который отправляется с Центрального автовокзала в 16:45 и прибывает на автовокзал Катовице в 8:55 (время в пути — 17 часов 10 минут). Стоимость билета — 850 гривен (€28).

Поездом "Интерсити" №705К до Перемышля, а затем поездом в Катовице. Без учета времени ожидания на дорогу вы потратите около 13 часов, билеты обойдутся ориентировочно в €30 (512 гривен + 57 zł).

Самолетом. Прямые рейсы из Киева в Катовице предлагает Wizz Air, перелет длится полтора часа. Билет в один конец стоит от 889 гривен (€30).

Как добраться в аэропорт Катовице-Пыжовице

Автобусом Linia Lotnisko с Центрального ж/д вокзала. Доступен ежедневно с 4:00 до 1:30, время в пути — 50 минут. Билет стоит 27 zł (€6). Второй вариант – сесть на автобус №85 на остановке у терминала В. Он следует в город Bytom на автобусную станцию, где вам нужно пересесть на автобус №820. Он приезжает прямо к ТЦ "Supersam", который находится как раз возле автобусной станции откуда отправляются/прибывают автобусы FlixBus.

На такси. Поездка из центра обойдется вам около 160 zł (€40).

Люблин

Аэропорт Люблина находится примерно в 10 километрах от центра. Отсюда можно недорого улететь в Лондон, Мюнхен, Стокгольм, Милан, Будапешт и другие города.

Как добраться в Люблин из Киева

Прямым поездом №67, который курсирует ежедневно с 25 марта до 7 декабря. Он отправляется из Киева в 18:30 и прибывает в Люблин в 7:07 (время в пути — 12 часов 40 минут). Стоимость билета — около 1 000 гривен (€33), купить его можно только в кассах.

Поездом "Интерсити" №705 К до Перемышля, а затем поездом в Люблин. Без учета времени ожидания на дорогу вы потратите около 11.5 часов, билеты обойдутся ориентировочно в €29 (512 гривен + 50 zł).

Автобусом. Есть рейс, который отправляется с Центрального ЖД вокзала в 08:00 и прибывает на Центральный автовокзал Люблина в 18:00 (время в пути — 11 часов). Кроме столицы маршрут включает 3 украинских города: Житомир, Ровно и Луцк. Стоимость билета — 550 гривен (€18).

Самолетом. Прямые рейсы в Люблин и обратно дважды в неделю (по средам и воскресеньям) осуществляет Wizz Air, перелет длится 1 час 20 минут. Билет в один конец стоит от 889 гривен (€30).

Как добраться в аэропорт

Поездом с центрального ж/д вокзала (pl. Dworcowy 1). Время в пути — 16 минут, билет стоит 5.3 zł (€1.3) в кассе или 13.3 zł (€3) у проводника.

Автобусом Przewozy24.pl с автовокзала (ul. Tysiąclecia 8). Время в пути — 20 минут, билет стоит 10 zł (€2.3) с 6:00 до 22:00 или 20 zł (€4.6) в остальное время.

Городским автобусом № 005. Билет стоит 4 zł (€1).

На такси за 45-55 zł (€10-15).

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