Как будут контролировать туристов на пляжах при пандемии: известны подробности

В Испании нашли способы контролировать соблюдение туристами правил поведения на пляже во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет издание The Sun.

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Так, сообщается, что мэр курортного города Бенидорм Тони Перез поручил чиновникам разработать план по разделению территории пляжа на участки, чтобы отдалить отдыхающих друг от друга. Также будет контролироваться количество людей.

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В Льорет-де-Маре пляжи разделили на секторы для туристов разных возрастов и социальных групп. В частности, там появятся специальные зоны для пенсионеров, семей и взрослых без детей.

Для обеспечения соблюдения правил на пляжах будут работать более 30 сотрудников службы безопасности.

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А в Таррагоне будут ограничивать время пребывания отдыхающих на пляжах. Так, время посещения хотят сократить до трех часов.

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