Как безопасно провести летний отпуск при пандемии: советы туристам

Туристам дали дельные советы для проведения летнего отпуска при пандемии коронавируса и введенных на ее фоне карантинных и ограничительных мер.

Соответствующий перечень раскрыли в Daily Express. Так, в первую очередь путешественникам рекомендуют убедиться в том, что все необходимые объекты городской инфраструктуры – к примеру, туалеты или автостоянки, – открыты и полноценно функционируют.

Также авторы материала советуют отдыхающим следовать нормам безопасности: не появляться в особо посещаемых местах, соблюдать требования социальной дистанции, а также всегда носить защитные маски и не пренебрегать дезинфекторами или антисептиками.

Кроме того, по словам инсайдеров, после вспышки заболевания туристам всегда стоит иметь при себе банковскую карту.

"Многие торговые точки в настоящее время принимают только безналичные платежи", – указано в материале.

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