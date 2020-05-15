Как бесплатно получить место в бизнес-классе самолета: раскрыты простые способы

Менеджер по развитию онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Skyscanner Линн Уник рассказал, как бесплатно получить место в бизнес-классе самолета.

Так, в комментари изданию Daily Express специалист раскрыл простые способы, как сделать перелет более комфортным.

momondo.ru

По словам Линн, больше всего шансов получить место в бизнес-классе в дни каникул банковских работников и других бизнес -путешественников. Ведь в этот период большинство мест в первом классе будет свободно, и их могут предложить туристам из эконома.

Еще одним способом получить место в классе повышенного комфорта является программа лояльности. Так, если пассажир всегда выбирает одну и ту же авиакомпанию и присоединился к программе лояльности, то он будет первым получать скидки и повышение класса.

sputnik.md

Также Уник посоветовал туристам заранее приезжать в аэропорт:

"Если вы прибудете на рейс одним из первых, то будете первым, кто узнает, есть ли свободные места в бизнес-классе".

ato.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд стран ЕС предупредил, что из-за пандемии коронавируса в мире авиакомпании существенно ужесточат правила пассажирских авиаперевозок. К примеру, пассажиров обяжут находиться в маске, в аэропортах потребуют соблюдать дистанцию, а также введут выборочный контроль температуры перед посадкой. Кроме того, некоторые страны хотят разрешить авиасообщение только с теми государствами, где нет коронавируса.

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