Как бесплатно отдохнуть в Италии: туристам предложили лайфхак

Иностранным туристам предложили бесплатный отдых в итальянском регионе Молизе, который находится в двух часах езды от Рима.

Так, путешественники смогут приехать в Молизе со своими семьями и в течение недели проживать в пустующих домах и виллах с двумя, тремя или четырьмя спальными, пишет The Sun.

Акцию под названием Regalati il Molise ("Подарите себе Молизе") запустили по инициативе городской мэрии в партнерстве с культурной ассоциацией Amici Del Morrutto. Для того чтобы стать участником проекта, необходимо заполнить специальную заявку на итальянском языке, где указать причину своего желания поехать в Молизе.

Регион Молизе в Италии Seldon.News

В регионе, пригласившем туристов, проживает всего 305 тысяч жителей. Местный активист Энцо Луонго, ставший одним из авторов проекта, рассказал журналистам, что многие дома годами стоят пустыми из-за того, что их хозяева переехали в "более богатые районы".

Регион Молизе в Италии Seldon.News

"Это красивые, но безлюдные деревни, в которых нет туристического жилья. Потому мы подумали: как можно поощрить людей приезжать сюда в трудные времена, когда туризм находится на рекордно низком уровне?" – рассказал он, добавив, что региону удалось сохранить низкий для Италии уровень заболеваемости коронавирусом.

Регион Молизе в Италии Seldon.News

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, как путешествовать во время пандемии коронавируса, чтобы не подхватить инфекцию в аэропорту или во время авиаперелета.