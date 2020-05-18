Главная Новости
18 мая • обновлено в 12:55
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Как авиакомпании защищают стюардесс от коронавируса: появились фото

2.2т
Читать материал на украинском

Из-за коронавируса авиакомпании мира вынуждены вводить новые стандарты униформы, продумывая защиту летного персонала буквально с головы до ног.

Так, некоторые из них разработали для стюардесс специальную форму, схожую со средствами индивидуальной защиты (СИЗ), которые носят врачи в больницах, специализирующихся на коронавирусе. Об этом сообщает "Рамблер".

Как авиакомпании защищают стюардесс от коронавируса: появились фото

Фото: Emirates.com

По словам издания, новые костюмы с масками для лица и длинными рукавами изготовили из прочного и дышащего материала. СИЗы уже были опробованы во время первого рейса из Бангкока в Манилу, а сама форма Philippine Airlines получила одобрение минздрава Филиппин.

Как авиакомпании защищают стюардесс от коронавируса: появились фото

Фото: rambler.ru

Нечто похожее одела на своих сотрудников и AirAsia. Авиакомпания уверяет клиентов, что они будут в безопасности на протяжении всего полета. А самих пассажиров обяжут постоянно носить маски как в салоне лайнера, так и во время получения багажа.

Как авиакомпании защищают стюардесс от коронавируса: появились фото

Фото: foxnews.com

Как авиакомпании защищают стюардесс от коронавируса: появились фото

Фото: foxnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники раскрыли правду об условиях работы в период пандемии коронавируса.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Travel Журнал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги