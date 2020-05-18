Как авиакомпании защищают стюардесс от коронавируса: появились фото

Из-за коронавируса авиакомпании мира вынуждены вводить новые стандарты униформы, продумывая защиту летного персонала буквально с головы до ног.

Так, некоторые из них разработали для стюардесс специальную форму, схожую со средствами индивидуальной защиты (СИЗ), которые носят врачи в больницах, специализирующихся на коронавирусе. Об этом сообщает "Рамблер".

Фото: Emirates.com

По словам издания, новые костюмы с масками для лица и длинными рукавами изготовили из прочного и дышащего материала. СИЗы уже были опробованы во время первого рейса из Бангкока в Манилу, а сама форма Philippine Airlines получила одобрение минздрава Филиппин.

Фото: rambler.ru

Нечто похожее одела на своих сотрудников и AirAsia. Авиакомпания уверяет клиентов, что они будут в безопасности на протяжении всего полета. А самих пассажиров обяжут постоянно носить маски как в салоне лайнера, так и во время получения багажа.

Фото: foxnews.com

Фото: foxnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники раскрыли правду об условиях работы в период пандемии коронавируса.

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