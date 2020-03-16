Из-за коронавируса в Нидерландах массово скупают марихуану. Фото

В Нидерландах местные жители образовали огромные очереди в кофешопы за марихуаной.
Об этом сообщает на официальной странице в Facebook местный портал NOS.nl.
Голланды выстроились в очередь за марихуаной
Facebook @nos
Так, известно, что власти приняли решение закрыть эти магазины для посещения из-за пандемии коронавируса. Сообщение о закрытии появилось неожиданно, поэтому люди буквально атаковали местные магазины, торгующие марихуаной.
Сообщается, что запрет будет действовать до 6 апреля.
Facebook @nos
Facebook @nos
Facebook @nos
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет) с подозрением на коронавирус отправили на карантин.
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