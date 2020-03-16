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16 марта • обновлено в 14:54
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Из-за коронавируса в Нидерландах массово скупают марихуану. Фото

1.8т
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В Нидерландах местные жители образовали огромные очереди в кофешопы за марихуаной.

Об этом сообщает на официальной странице в Facebook местный портал NOS.nl.

Голланды выстроились в очередь за марихуаной

Голланды выстроились в очередь за марихуаной

Facebook @nos

Так, известно, что власти приняли решение закрыть эти магазины для посещения из-за пандемии коронавируса. Сообщение о закрытии появилось неожиданно, поэтому люди буквально атаковали местные магазины, торгующие марихуаной.

Сообщается, что запрет будет действовать до 6 апреля.

Из-за коронавируса в Нидерландах массово скупают марихуану. Фото

Facebook @nos

Из-за коронавируса в Нидерландах массово скупают марихуану. Фото

Facebook @nos

Из-за коронавируса в Нидерландах массово скупают марихуану. Фото

Facebook @nos

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет) с подозрением на коронавирус отправили на карантин.

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Автор
Анна Михно
Тема
Коронавирус
Место
Нидерланды
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Журба Валентина
Журба Валентина
а у нас водяру
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