Из-за коронавируса в Нидерландах массово скупают марихуану. Фото

В Нидерландах местные жители образовали огромные очереди в кофешопы за марихуаной.

Об этом сообщает на официальной странице в Facebook местный портал NOS.nl.

Голланды выстроились в очередь за марихуаной Facebook @nos

Так, известно, что власти приняли решение закрыть эти магазины для посещения из-за пандемии коронавируса. Сообщение о закрытии появилось неожиданно, поэтому люди буквально атаковали местные магазины, торгующие марихуаной.

Сообщается, что запрет будет действовать до 6 апреля.

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Facebook @nos

Facebook @nos

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет) с подозрением на коронавирус отправили на карантин.

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