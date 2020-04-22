Из-за коронавируса в каналах Венеции появились медузы. Яркое видео

Мария Дидык Журнал 19:05, 22.04.2020

В опустевших от туристов каналах Венеции появились медузы и белые лебеди.

Зоологу удалось снять бочковую медузу, которая может в диаметре достигать 90 сантиметров, пишет Daily Mail.

Отмечается, что медуза спокойно плавала у моста Баретери. Местные власти заявили, что вода теперь выглядит более прозрачной, потому что на каналах меньше трафика, что позволяет осадку оставаться на дне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дикая пума разгуливала посреди Сантьяго в поисках пищи. Очевидно, животное привлекло отсутствие людей, ведь из-за коронавируса в Чили ночью ввели комендантский час.

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Travel Журнал

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