Ивлеева арендовала для себя необитаемый остров: с какими проблемами столкнулась звезда "Орла и решки"

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Девчата" Анастасия Ивлеева в одном из выпусков проекта арендовала для себя целый необитаемый остров вблизи Занзибара и поделилась опытом.

По словам блогера, во время проживания на острове она почувствовала себя Робинзоном Крузо и столкнулась с рядом проблем. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

"Мой остров – часть кораллового рифа, который миллионы лет назад выступил с воды и густо зарос экзотическими растениями. Сейчас это заповедник под строгим наблюдением. Чтобы на его содержание хватало средств, занзибарцы создали на острове эко-отель из семи бунгало. Воду здесь используют дождевую, электроэнергия – от солнечных батарей. А все здания сделаны из природных материалов", – рассказала Ивлеева.

Впоследствии оказалось, что в ее домике нет дверей и двух стен. Чтобы помыться, нужно накачать воду специальным устройством и подождать, пока она прогреется на солнце. Туалет тоже необычный: вместо того, чтобы смывать воду, нужно засыпать туда землю.

"Я была шокирована. Это такие неподкупные эмоции, ведь я боюсь всех насекомых и вообще всего живого, которое возможно встретить на острове. Но в этой истории есть свои преимущества. Пожить полностью одной среди природы, в джунглях, почувствовать себя Робинзоном Крузо – это же круто" , – добавила она.

Также ведущей посчастливилось попробовать оригинальное развлечение на острове – ночное сафари. Ивлеева познакомилась с экзотическими представителями африканской флоры и фауны.

Подробнее о приключениях ведущих "Орла и решки" на Занзибаре смотрите в субботу, 14 ноября, на Новом канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Юлия Коваль поднялась на единственный в мире содовый вулкан, который к тому же является действующим. Он расположен в Танзании, куда они с коллегой, Анастасией Ивлеевой, отправились на уикенд.