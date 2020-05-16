Италия решила открыть границы после смертельной пандемии: названа дата

Власти Италии приняли решение открыть границы на въезд и выезд из страны с 3 июня 2020 года. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных в мире из-за пандемии COVID-19.

Также с 3 июня итальянцам разрешат свободно перемещаться по стране, пишет "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.

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Итальянские регионы выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на поэтапном возвращении к нормальной жизни для предотвращения второй волны эпидемии в стране.

Согласно последним данным, больше половины пациентов с подтвержденным коронавирусом в Италии излечились. Всего за время эпидемии в стране выявили почти 224 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2. При этом официальное число выздоровевших составляет 120,2 тысячи человек. Общее число смертей в Италии из-за COVID-19 составляет 31,6 тысячи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Италии разрешили открыться всем барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты с 18 мая – на две недели раньше запланированного срока.

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