Испания отказалась принимать туристов в 2020 году

Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
По оценке экспертов, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года, пишет DW.
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Министр Йоланда Диас заявила, что правительственный план поэтапного восстановления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. Она пообещала помощь сотрудникам отрасли, которые остались без работы.
Потери из-за отсутствия зарубежных туристов в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 миллиардов евро.
pexels.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда начнется туристический сезон в популярнейшем в мире курорте – Турции.
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