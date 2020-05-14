Исландия сообщила, когда откроет границы

Мария Дидык Журнал 23:48, 14.05.2020 Обновлено: 00:36, 15.05.2020

В Исландии назвали предварительную дату открытия для туристов. Страна начнет принимать гостей с 15 июня.

Как отметила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир, для иностранных туристов отменят двухнедельный карантин, но по прибытии каждого обяжут сдавать экспресс-тест на коронавирус, сообщает Forbes. Результаты анализа будут известны в тот же день.

По мнению Якобсдоуттир, главной проблемой путешественников пока остается дорога: большинство перевозчиков прекратили международные перелеты и возобновят их в лучшем случае в июле. Попасть в Исландию в настоящее время можно только из Лондона, Стокгольма и Бостона.

Как ранее писал OBOZREVATEL, еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом текущего года после пандемии коронавируса.

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Travel Журнал

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