Главная Новости
15 мая • обновлено в 12:07
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Исландия сообщила, когда откроет границы

3.5т
Читать материал на украинском

В Исландии назвали предварительную дату открытия для туристов. Страна начнет принимать гостей с 15 июня.

Как отметила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир, для иностранных туристов отменят двухнедельный карантин, но по прибытии каждого обяжут сдавать экспресс-тест на коронавирус, сообщает Forbes. Результаты анализа будут известны в тот же день.

Исландия сообщила, когда откроет границы

По мнению Якобсдоуттир, главной проблемой путешественников пока остается дорога: большинство перевозчиков прекратили международные перелеты и возобновят их в лучшем случае в июле. Попасть в Исландию в настоящее время можно только из Лондона, Стокгольма и Бостона.

Как ранее писал OBOZREVATEL, еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом текущего года после пандемии коронавируса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Мария Дидык
Место
Исландия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Travel Журнал

Коронавирус. Самое важное

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги