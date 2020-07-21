Интимные действия авиапассажиров попали на камеру и возмутили попутчиков

Юля Ухина Журнал 12:49, 21.07.2020

Попутчики сняли на камеру интимные действия пассажиров самолета и возмутились их поведению.

Соответствующий снимок был опубликован в Instagram-аккаунте "Passengershaming", авторы которого высмеивают странные выходки туристов. На фото изображены неизвестные мужчина и женщина, которые целуются в кресле на глазах других людей в салоне авиалайнера. При этом, как можно увидеть на кадре, мужчина сидит в маске, а его спутница – без.

Как уточнила автор фото, она запечатлела этот момент на рейсе из Форт-Лодердейла в Колумбус.

Instagram Passengershaming

"Эта парочка была слишком сладкой. Сперва он кормил ее ложкой, буквально... ложкой! А затем снял с нее носки и начал массажировать стопы. И все закончилось этим. Я не могла не заснять", – поделилась она.

"Какого черта они делают!?", "Снимите номер", "Ну почему все странные выходки случаются на рейсах лоукостеров?", "Надеюсь, они хотя бы знакомы", – писали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса с ником Shrey Para рассказала о поступках авиапассажиров, которые возмущают ее больше всего.

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Travel Журнал

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