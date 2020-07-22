Грузчик аэропорта назвал ненужную деталь в каждом чемодане

Ольга Веркалец Журнал 12:56, 22.07.2020

Анонимный грузчик, который проработал более 11 лет в аэропорту, рассказал, что бирки, которые вешают пассажиры на свой багаж, чтобы не потерять его, являются ненужной деталью в чемодане.

Своим опытом он поделился с пользователями форума Reddit. По его словам, бирки раздражают всех грузчиков, передает Daily Express.

"Они постоянно мешают нам взяться за ручку, падают или ломаются. К тому же, если бирки отрываются, они становятся мусором, который опасен для двигателей самолета", – пояснил он.

Бирка является ненужной деталью в чемодане
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Грузчик посоветовал пассажирам, которые боятся потерять багаж, писать свои контактные данные фломастером со стороны чемодана.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительницу Канады, фитнес-модель Анжелику Бибби с ребенком выгнали из самолета авиакомпании Air Canada из-за отказа надеть маску по состоянию здоровья.

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