Грузчик аэропорта назвал ненужную деталь в каждом чемодане

Анонимный грузчик, который проработал более 11 лет в аэропорту, рассказал, что бирки, которые вешают пассажиры на свой багаж, чтобы не потерять его, являются ненужной деталью в чемодане.

Своим опытом он поделился с пользователями форума Reddit. По его словам, бирки раздражают всех грузчиков, передает Daily Express.

"Они постоянно мешают нам взяться за ручку, падают или ломаются. К тому же, если бирки отрываются, они становятся мусором, который опасен для двигателей самолета", – пояснил он.

Бирка является ненужной деталью в чемодане Comfy

Грузчик посоветовал пассажирам, которые боятся потерять багаж, писать свои контактные данные фломастером со стороны чемодана.

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