Греция начала взимать дополнительный сбор с иностранных туристов в размере 20 евро. Он направлен на оплату медицинских услуг, которые путешественники получают во время пребывания в стране.

Об этом сообщает издание Greek Reporter. По словам инсайдеров, данная инициатива вводится впервые, поскольку ранее туристы не платили за медицинское обслуживание в Греции, за исключением случаев госпитализации.

В конце июля министерство здравоохранения Греции постановило, что с этого момента сбор будет взиматься со всех иностранных путешественников, которые обращаются в медицинские центры, региональные клиники и амбулатории больницы.

Греция ввела дополнительный сбор для туристов: за что придется доплачивать (фото – aqua-marine.org)

Также обязаны платить и те туристы, которые будут пользоваться услугами скорой медицинской помощи. Дополнительные сборы будут взиматься и с тех, кто нуждается в анализах крови и других типах обследований, в соответствии с тарифами, установленными национальной системой здравоохранения Греции.

К слову, новые сборы также будут распространяться не только на туристов, но и на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянным" резидентом страны.

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