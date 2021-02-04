Горнолыжный курорт 'Эрджиес': зимняя Турция в карантин

Пандемия COVID-19 подпортила жизнь туристам со всего мира. Особенно сложно приходится непоседливым: любителям покорять горнолыжные трассы, исследовать новые места на авто, пробовать локальную еду и ежедневно получать незабываемый опыт. Увы, во многих открытых для посещения странах сейчас действуют ограничения: запрещен выход за территорию отеля, поездки между регионами, введен комендантский час.

В этом плане Турция – страна уникальная и незаменимая для украинцев, к тому же, до нее рукой подать. Несмотря на жесткие карантинные меры для местных, иностранцев турки встречают радушно, не ограничивая в передвижениях. Комендантского часа и локдауна выходного дня для гостей страны не существует: главное, не забывать носить маску и иметь при себе паспорт.

В популярных туристических местах всегда можно выпить чашечку кофе по-турецки, оценить блюда местной кухни и накупить сувениров, при этом забота о безопасности прежде всего: на каждом углу, от борта самолета до торговых центров, доступны бесплатные медицинские маски, антисептики и салфетки, а специально обученные люди напоминают о штрафах любителям спустить маску на подбородок.

Если о морских курортах, уникальной природе и бесчисленных достопримечательностях Турции знают все украинцы, то с "зимним" потенциалом этой страны, например, с крупнейшим горнолыжным курортом страны "Эрджиес", у нас мало кто знаком.

По приглашению Министерства культуры и туризма Турции OBOZREVATEL отправился в Каппадокию, чтобы протестировать трассы и отели горнолыжного курорта "Эрджиес", узнать, какие природные и рукотворные чудеса можно посмотреть в округе, вкусно поесть и узнать, что почем. В первой части материала расскажем о горнолыжном курорте "Эрджиес".

Эрджиес – это спящий вулкан, сформировавший давным-давно инопланетные скальные пейзажи Каппадокии, и главная вершина центральной Анатолии. Высота горы – 3 917 метров. С 2004-го там действует и обрастает современной инфраструктурой крупнейший горнолыжный курорт Турции. В 2020 году он первым из конкурентов получил сертификат безопасности Safe Ski Resort.

34 красные, синие и черные трассы курорта, общей протяженностью 102 км и длиной от 1 до 2,6 км, соединены между собой. Есть и саночные спуски. Из 18 новехоньких подъемников брендов Doppemayer и Leitner – два гондольные, остальные – кресельные, некоторые даже с подогревом сидений. Виды с подъемников открываются нереальные, готовьтесь к сотням лайков ваших фото в соцсетях!

Пять лыжных эскалаторов помогают забраться на гору детям и новичкам. Спуски курорта оборудованы 154 снеговыми пушками, то есть капризы природы отдых не испортят.

Одежду и снаряжение для катания можно арендовать или купить здесь же, а местные инструкторы – прирожденные педагоги, проявляющие чудеса терпения. Мы, например, явились на курорт полными неофитами, не понимая даже, что нужно для катания – и уже на следующий день самостоятельно бороздили синюю трассу номер 13.

Помимо максимально безопасных трасс, "Эрджиес" радует уютными отелями, кафе и ресторанами с панорамными видами, инфраструктурой для детей и парковками. После катания обязательно возьмите чашечку кофе по-турецки или традиционный чай, устройтесь у панорамного окна и наслаждайтесь классическим зимним пейзажем.

Благодаря хайтек-системе Skidata на курорте действует единый ски-пасс, его можно заказать заранее или купить прямо на месте. Для маленьких лыжников и сноубордистов – отдельные, более приятные тарифы. По словам руководства курорта, цены здесь самые низкие среди конкурентов. Детальнее можно посмотреть на сайте, а лучше уточнить у туроператоров перед поездкой.

Удобное расположение – одно из главных преимуществ горнолыжного курорта "Эрджиес". Добраться туда можно прямым чартером туроператора в аэропорт Кайсери, а также из Анкары или Стамбула. Мы, например, прилетели Turkish Airlnes с пересадкой в Стамбуле.

Оттуда до Кайсери добирались внутренним рейсом около часа. Если же вы первым пунктом выберете Анкару, там можете сесть на автобус или взять в аренду машину, тогда путь на курорт займет часа три. Авто, кстати, простаивать не будет: пригодится для поездок по удивительным местам региона, о которых мы расскажем в следующем материале.

Снег на Эрджиесе, как правило, выпадает в конце ноября – декабре и лежит до конца апреля. Температура зимой колеблется от 0 до - 10ºC. Погода достаточно переменчивая: еще утром, по приезду, мы восхищались классической зимней сказкой, с сухим морозом и ярким солнце, а уже в обед поднялся сильный ветер.

Приезжающие кататься на горнолыжный курорт "Эрджиес" могут выбирать между горными и городскими отелями. Город-миллионник Кейсери, имеющий многовековую историю, развитую инфраструктуру и третий по размеру рынок Турции, находится в получасе езды от курорта и предлагает туристам более двух тысяч мест в гостиницах. Самые популярные отели города – лучший в сети Radisson Blu, где мы и проживали, Wyndham Grand Kayseri, Holiday Inn, Ibis, Novotel, Ommer и Divan. Большинство отелей имеют собственные шаттлы, доставляющие туристов на курорт "Эрджиес".

Среди горных отелей хочется отметить DAS3917, где нас поразил богатейший выбор блюд и необычный, очень креативный дизайн интерьера, уютные Mirada Del Monte и Grand Eras Erciyes Hotel.

Цены на проживание лучше отслеживать заранее, так как они меняются в зависимости от спроса. Но в среднем городские отели обходятся в $30-$50 за номер на двоих в сутки, а горные – в $80-$120.

"Эрджиес" придется по душе как новичкам, так и профессионалам. Оценят местную инфраструктуру также и семьи с детьми. С собой можно совсем ничего не брать: на месте находятся десятки пунктов аренды одежды и снаряжения, а также магазинчики, где все это можно недорого купить. Аренда обойдется в $25-$30 в сутки.

Если вы – тот самый непоседа, главным преимуществом курорта для вас станет возможность чередовать снежные вершины с поездками по региону, наслаждаясь удивительными ландшафтами и древними памятниками истории. Что именно стоит посмотреть в Каппадокии, мы расскажем и покажем в следующем материале.