"Гоняли, как скот": застрявший в Италии украинец рассказал подробности ЧП

Стало известно о скотском отношении к 160 украинцам, которые застряли в аэропорту Неаполя 8 января.

Об этом рассказал один из пассажиров по имени Антон Сохненко, передает "Информатор". По словам мужчины, он должен был лететь в Киев из Рима 8 января рейсом EG235. "Об отмене рейса мы узнали уже в аэропорту. Созвонились с представителями авиакомпании Ernest — нам предложили другие рейсы, в том числе и из Неаполя. Нас уверили, что вылет состоится и потом возместят все транспортные расходы до Неаполя", — рассказал Антон.

По его словам, в аэропорту Неаполя были пассажиры, которые приехали из других городов, где также были отменены рейсы. Первоначально вылет из Неаполя должен был состоятся в 15:00, однако вскоре на табло высветилась информация, что вылет перенесли на 16:40.

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"Около 15:00 прошли чекин, сдали багаж, поставили печать на таможне, стояли уже возле гейта! Уже возле выхода нам сообщили что вылет перенесли на 17:10. Около 17:00 нам сообщили, что самолет будет завтра, попросили покинуть гейт и забрать багаж", — продолжил рассказ о злоключениях Сохненко. Причем уже проставленные на таможенном контроле штампы о выезде в паспортах просто зачеркивали ручкой.

По словам пассажира, единственный человеком, который помогал украинцам, был Генконсул Виктор Гамоцкий. "Уверен, что предоставленный отель для ночлега это его заслуга", — рассказал Антон.

Однако ждать отеля пришлось долго. Пассажиры сидели в аэропорту до 21.30. После этого их отвезли в гостиницу Novotel. Впрочем, некоторые из людей транспорта не дождались, и поехали искать место для ночлега самостоятельно. Отдельно Антон отмечает, что помимо консула с ними находились два сотрудника аэропорта. А вот представителя авиакомпании Ernest в аэропорту не было.

"В 08:40 вышли на гейт (некоторые пассажиры утверждали, что видели самолет авиалиний Ernest, к которому подвозили сумки). Регистрацию прошли человек 10 и работники сообщили, что гейт заблокирован, а вылет задерживается", — продолжил Антон.

Уже ближе к полудню сотрудники аэропорта попытались вернуть прошедшим регистрацию оторванные корешки билетов. "Уже половину раздали, но один из этих десятерых увидел в компьютере на стойке, что тем, кому отдают корешки, ставят снятие с рейса. Мигом все вернули обратно", — рассказал Антон Сохненко.

Спустя еще час люди наконец загрузились в автобусы — людей повезли "на круг почета". По словам все того же Антона Сохненко людей привезли к самолету Албанских авиалиний. Но из автобуса никого так и не выпустили, а спустя пять минут всех и вовсе вернули обратно. "Как только мы вышли из автобуса, тут же пришло всем, у кого зарегистрирована почта, пришло уведомление, что наш рейс EG275 2020-01-10 отменен. На взлетную полосу начали вытягивать самолет авиалиний Ernest, который спустя минут 20-30 благополучно улетел", — завершил рассказ Антон.

Он уверен, что это было спланировано специально, чтобы потом отменить рейс, ведь с билетами на руках у пассажиров этого нельзя было сделать. Причем через все вышеописанное проходили в том числе пожилые люди, родители с детьми, в том числе и с грудными. "Очень жалко мальчишку на инвалидной коляске, которого два раза загружали и выгружали из самолета. Жалко, что как со скотом, гоняли туда-сюда", — подвел итог Антон Сохненко.

Также он рассказал, что итальянские полицейские ругались на украинцев матом, когда загоняли людей с улицы в аэропорт. Чем закончится данная история — пока неизвестно. Антон со своей девушкой, а также еще четыре человека отправились обратно в Рим в надежде найти подходящий рейс домой. "Как дела обстоят у других пассажиров мне неизвестно", — отметил Антон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце декабря сотни украинцев сутками не могли пересечь польско-украинскую границу, стоя в километровых очередях.

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