Глава туристического управления Ирландии уволился из-за отдыха в Италии

Председатель туристического управления Ирландии, бывший главный операционный директор Ryanair Майкл Коули, ушел в отставку из-за отдыха в Италии в период пандемии коронавируса.

Так, Коули посетил Италию вопреки советам правительства избегать необязательных поездок за границу, пишет Reuters.

После возвращения из Италии оппозиционные партии Ирландии начали активно призывать Коули покинуть свой пост. Сам же политик подтвердил, что отправился в поездку, несмотря на предупреждения со стороны властей.

Майкл Коули уволился из-за поездки в Италию The Irish Sun

В субботу, 15 августа Майкл Коули официально подал в отставку.

Отметим, Коули – первый высокопоставленный чиновник в Ирландии, который ушел в отставку за нарушение рекомендаций из-за пандемии коронавируса. В своем заявлении он указал: решил уйти в отставку, потому что не хотел, чтобы этот вопрос отвлекал от работы туристическое управления Ирландии.

Министр туризма Кэтрин Мартин сказала, что она была разочарована, узнав, что Коули отдыхал в Италии.

Интересно, Италия – одна из 10 стран в "зеленом" списке Ирландии. Следовательно, прибывшие оттуда в Ирландию не должны проходить 14-дневный карантин, который распространяется на путешественников из других государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран "зеленой" и "красной" зон в связи с пандемией COVID-19. Так, "красный" список Украины расширен до 105 стран. В эту зону вернулись Польша, Нидерланды и Греция.