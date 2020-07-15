Где в Украине можно позагорать без купальников: топ-15 нудистских пляжей

Для любителей позагорать без купальника или плавок в Украине есть нудистские пляжи в Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, а также в Киеве, Черкассах, Чернигове, Николаеве и Днепре.

Если вам нравится ровный загар на теле и ощущение полной свободы – выбирайте место, которое вам больше всего нравится. Отметим, что больше всего пляжей расположилось именно в курортном городе Одесса, пишет "Українська правда. Життя".

Чкаловский пляж (Одесса)

Один из самых людных нудистских пляжей в Украине. Он расположен почти в центре города, в курортной зоне, справа от пляжа санатория имени Чкалова. Добраться можно от железнодорожного вокзала трамваем №5 (остановка "Санаторий Чкалова").

Чкаловский пляж О, Море.Сity

Дикий пляж в районе Каролино-Бугаз (Одесская область)

Расположенный между базой отдыха "Чайка" и пансионатом "Одесса". Ехать нужно от железнодорожного вокзала на электричке Одесса – Белгород-Днестровский до остановки "Студенческая".

Южное (Одесская область)

Его особенность – изложенное полукругом из камней укрытия, напоминающее ширму, которую специально построили местные жители, во избежание встреч со знакомыми. Добраться можно от автостанции маршруткой №68 или пешком от городского пляжа до холодного источника.

Остров Джарылгач (Скадовск, Херсонская область)

Чистота и отсутствие цивилизации. Нудисты едут туда от поселка Лазурное.

Остров Джарылгач КПИ

Нудистский пляж на острове Дзендзик (Запорожская область)

Расположен в заповедной зоне и окружен зарослями тростника, поэтому надежно скрывает тех, кто здесь отдыхает. Туда довезет маршрутное такси № 15 от автовокзала, остановка "Средняя коса".

Бердянск (Запорожская область)

К месту для натуристов можно добраться на автобусах №2 и 15 (остановка "Курорт") и пройдя пешком вдоль лимана.

Пляж в Кирилловке (Федотова коса)

Это километры дикого побережья от села Степок к острову Бирючий. От трассы берег надежно спрятан высокой травой и валом. Туда нужно ехать по трассе вдоль побережья в сторону села Степок и повернуть за автокемпинг.

Федотова коса kurortazova.net

Остров Хортица (Запорожская область)

Наумовский пляж расположен за санаториями и профилакториями местных предприятий. Доехать можно на маршрутке, идущей к Бабурки.

Нудистский пляж на косе в Николаеве

Пляж расположен на берегу жилого микрорайона Намыв. Накинув одежду, можно зайти в летнее кафе или бар на соседнем общественном пляже. Маршрутным такси можно приехать в микрорайон Намыв, а затем пройти к песчаной косе.

Место для натуристов на Оболони (Киев)

Пляж расположен на берегу залива "Собаче гирло" за яхт-клубом. Место просторное, можно расположиться даже с палаткой. Киевляне и гости города могут ехать туда на троллейбусах №24 и 44 до конечной остановки.

Пляж "Довбычка" (Киев)

Самый просторный и самый известный нудистский пляж столицы расположен в южной части Труханового острова. Идти нужно от станции метро "Гидропарк" до венецианского мостика, потом дойти до реки и на лодке переправиться на остров.

Пляж "Довбычка" Kyiv Maps

Магистратское озеро в Чернигове

Расположенное недалеко от проспекта Мира, откуда надо идти по пешеходному мосту, минуя Черниговский парашютный клуб. От моста до пляжа между двух озер нужно идти пешком.

Нудистский пляж в поселке Безлюдовка (Харьковская область)

Находится в 13 км от Харькова. Приехать можно автобусом или автомобилем до поселка Безлюдовка. Маршрутные автобусы ходят от станций метро "Спортивная" и "Проспект Гагарина".

Дикий пляж на Монастырском острове (Днепр)

Его можно заметить сразу за официальным городским пляжем, в конце острова. Ехать нужно маршруткой или трамваем №1 в парк имени Тараса Шевченко, а затем пройти через парк в конец острова.

Нудистский пляж на Монастырском острове IGotoWorld

Нудистский пляж на Мытнице (Черкассы)

Расположенный между городскими центрами отдыхающих "Ривьера" и "Мытница". Жителям Черкасс нужно идти от сквера Богдана Хмельницкого по улице Розкопной до Гагарина, а дальше – в сторону воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как в Нижнем Новгороде (Россия) возле спортивной школы и монастыря устроили нудистский пляж.