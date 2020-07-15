Где в Украине можно позагорать без купальников: топ-15 нудистских пляжей
Где в Украине можно позагорать без купальников: топ-15 нудистских пляжей. tochka.net
Для любителей позагорать без купальника или плавок в Украине есть нудистские пляжи в Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, а также в Киеве, Черкассах, Чернигове, Николаеве и Днепре.
Если вам нравится ровный загар на теле и ощущение полной свободы – выбирайте место, которое вам больше всего нравится. Отметим, что больше всего пляжей расположилось именно в курортном городе Одесса, пишет "Українська правда. Життя".
Чкаловский пляж (Одесса)
Один из самых людных нудистских пляжей в Украине. Он расположен почти в центре города, в курортной зоне, справа от пляжа санатория имени Чкалова. Добраться можно от железнодорожного вокзала трамваем №5 (остановка "Санаторий Чкалова").
Чкаловский пляж О, Море.Сity
Дикий пляж в районе Каролино-Бугаз (Одесская область)
Расположенный между базой отдыха "Чайка" и пансионатом "Одесса". Ехать нужно от железнодорожного вокзала на электричке Одесса – Белгород-Днестровский до остановки "Студенческая".
Южное (Одесская область)
Его особенность – изложенное полукругом из камней укрытия, напоминающее ширму, которую специально построили местные жители, во избежание встреч со знакомыми. Добраться можно от автостанции маршруткой №68 или пешком от городского пляжа до холодного источника.
Остров Джарылгач (Скадовск, Херсонская область)
Чистота и отсутствие цивилизации. Нудисты едут туда от поселка Лазурное.
Остров Джарылгач КПИ
Нудистский пляж на острове Дзендзик (Запорожская область)
Расположен в заповедной зоне и окружен зарослями тростника, поэтому надежно скрывает тех, кто здесь отдыхает. Туда довезет маршрутное такси № 15 от автовокзала, остановка "Средняя коса".
Бердянск (Запорожская область)
К месту для натуристов можно добраться на автобусах №2 и 15 (остановка "Курорт") и пройдя пешком вдоль лимана.
Пляж в Кирилловке (Федотова коса)
Это километры дикого побережья от села Степок к острову Бирючий. От трассы берег надежно спрятан высокой травой и валом. Туда нужно ехать по трассе вдоль побережья в сторону села Степок и повернуть за автокемпинг.
Федотова коса kurortazova.net
Остров Хортица (Запорожская область)
Наумовский пляж расположен за санаториями и профилакториями местных предприятий. Доехать можно на маршрутке, идущей к Бабурки.
Нудистский пляж на косе в Николаеве
Пляж расположен на берегу жилого микрорайона Намыв. Накинув одежду, можно зайти в летнее кафе или бар на соседнем общественном пляже. Маршрутным такси можно приехать в микрорайон Намыв, а затем пройти к песчаной косе.
Место для натуристов на Оболони (Киев)
Пляж расположен на берегу залива "Собаче гирло" за яхт-клубом. Место просторное, можно расположиться даже с палаткой. Киевляне и гости города могут ехать туда на троллейбусах №24 и 44 до конечной остановки.
Пляж "Довбычка" (Киев)
Самый просторный и самый известный нудистский пляж столицы расположен в южной части Труханового острова. Идти нужно от станции метро "Гидропарк" до венецианского мостика, потом дойти до реки и на лодке переправиться на остров.
Пляж "Довбычка" Kyiv Maps
Магистратское озеро в Чернигове
Расположенное недалеко от проспекта Мира, откуда надо идти по пешеходному мосту, минуя Черниговский парашютный клуб. От моста до пляжа между двух озер нужно идти пешком.
Нудистский пляж в поселке Безлюдовка (Харьковская область)
Находится в 13 км от Харькова. Приехать можно автобусом или автомобилем до поселка Безлюдовка. Маршрутные автобусы ходят от станций метро "Спортивная" и "Проспект Гагарина".
Дикий пляж на Монастырском острове (Днепр)
Его можно заметить сразу за официальным городским пляжем, в конце острова. Ехать нужно маршруткой или трамваем №1 в парк имени Тараса Шевченко, а затем пройти через парк в конец острова.
Нудистский пляж на Монастырском острове IGotoWorld
Нудистский пляж на Мытнице (Черкассы)
Расположенный между городскими центрами отдыхающих "Ривьера" и "Мытница". Жителям Черкасс нужно идти от сквера Богдана Хмельницкого по улице Розкопной до Гагарина, а дальше – в сторону воды.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как в Нижнем Новгороде (Россия) возле спортивной школы и монастыря устроили нудистский пляж.