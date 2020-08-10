Где в Турции самое теплое море: названы лучшие курорты для пляжного отдыха

Турция является одним из самых популярных курортов среди украинцев в 2020 году, так как большинство европейских направлений для туристов по-прежнему остаются закрытыми.

Огромный выбор отелей и пляжей, Аll inclusive а также несколько морей на территории одного государства – то, что больше всего привлекает туристов. OBOZREVATEL рассказывает, где расположены самые теплые и комфортные морские курорты в Турции.

Страна омывается водами Черного, Средиземного и Эгейского морей. Самые популярные и дешевые курорты расположенные на первых двух, однако, самое теплое море – Эгейское, так как оно самое мелкое из перечисленных.

Курорты в Турции: где самое теплое море Pixabay

На побережье Эгейского моря в Турции расположен один из самых популярных турецких городов Бодрум. В пределах Эгейского моря сосредоточено большое количество бухт. Они укрывают от ветра и туда не просачиваются холодные течения. Однако погода у берегов этого водоема не всегда стабильна, поэтому стоит еще обратить внимание на время года. В начале и в конце сезона (май и октябрь соответственно) погода в Бодруме может быть прохладной.

Более стабильная теплая погода традиционно наблюдается на побережье Средиземного моря. Этим и объясняется то, что самые востребованные и популярные курорты Турции расположены именно там. Анталия, Алания, Сиде, Белек и Кемер — в этих городах, как правило, сосредоточены туристы в сезон отпусков.

Самые теплые курорты в Турции: список Pixabay

В мае температура воздуха на побережье составляет +24-25 градусов, а вода прогревается до +18-19 градусов. К сентябрю температура на этих курортах выше, вода, соответственно, нагревается еще сильнее. Поэтому, если вы собираетесь отдохнуть в Турции в мае и сентябре, можно смело ехать на Средиземноморское побережье.

Черноморские курорты в Турции считаются самыми холодными. Как правило, там ниже и температура воздуха, и температура воды. Да и регионы на черноморском побережье в Турции не пользуются особенной популярностью в контексте туризма, так как средиземноморском и эгейском побережьях сезон продолжается значительно дольше и не так заметен перепад температур между временами года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции резко начало увеличиваться количество больных коронавирусом. Рост фиксируется с августа – около 1200 случаев в день, до этого целый июль цифры колебались в районе 950 заболевших. А еще с 10 августа на турецкие курорты полетят граждане России, которая входит в число наиболее инфицированных в мире.