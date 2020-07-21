Фитнес-модель с ребенком выгнали из самолета из-за отказа надеть маску

Жительницу Канады, фитнес-модель Анжелику Бибби с ребенком выгнали из самолета авиакомпании Air Canada из-за отказа надеть маску по состоянию здоровья.

42-летняя женщина путешествовала с Келоуна в Оттаву с пересадкой в Монреале. По словам туристки, первый перелет прошел нормально, трудности возникли в транзитном аэропорту, сообщает Daily Mail.

Бибби страдает тяжелой формой клаустрофобии, через которую не может носить респираторную маску. Женщина взяла справку у врача, однако сотрудники перевозчика не пустили ее в самолет без защитных средств.

Анжелику Бибби с ребенком выгнали из самолета Facebook Angelique Bibby

"Они сказали мне, что я рискую заболеть в полете и заразить других, если не могу носить маску. Когда я спросила, как мне добраться до Келоуна, сотрудники ответили, что это не их проблема. Они оставили меня в Монреале в истерике", – рассказала канадка.

Бибби пришлось искать билет другой авиакомпании и покупать его за 1 300 долларов. Представители Air Canada отказались комментировать ситуацию. Они отметили, что защитные маски обязательны на всех рейсах для всех пассажиров, за исключением путешественников, у которых есть разрешение от врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США пассажир самолета Alaska Airlines пообещал убить попутчиков, если они не признают Иисуса чернокожим. Пилот был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за хулигана.