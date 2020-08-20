Финалист “Голос країни” поразил сеть современной версией песни “Несе Галя воду”

Финалист шоу “Голос країни 10” на 1+1 Сергей Роман презентовал свой первый клип на украинскую народную песню “Несе Галя воду”.

Над аранжировкой трека Сергей работал вместе со своим звездным тренером на проекте – мультиартистом MONATIK. Музыканты представили новое видение всем известной композиции и вызвали ажиотаж в сети. Премьера песни состоялась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Песню "Несе Галя воду" Сергей Роман впервые исполнил на проекте "Голос країни" на этапе "нокаутов". Тогда на главной вокальной сцене страны парень признался, что начал работать над аранжировкой песни давно, а вот завершить ее ему помог звездный тренер проекта MONATIK. Уже тогда все тренеры проекта высоко оценили вокальные способности участника, а видео за несколько дней собрало в сети YouTube более миллиона просмотров.

Кадр клипа "Несе Галя воду" Пресс-служба "1+1"

“После проекта “Голос країни” моя жизнь действительно изменилась – я нашел свой вокальный стиль, в котором планирую работать и дальше. Во время карантина я много занимался музыкой, работал над созданием новых треков. Когда мы выбирали песню для “нокаутов” в шоу, я предложил вариант аранжировки по своему усмотрению, как я это вижу. А уже позже мы встретились на студии, и Дмитрий мне помог – все рэп-части, которые звучат в песне – это его работа. Всегда говорю, что эта песня никогда бы так не зазвучала, если бы не наше знакомство с Димой”, – рассказал Сергей Роман.

Сергей Роман на шоу "Голос країни" Пресс-служба "1+1"

Героинями клипа, который снимали в разных уголках Украины, стали более 20 девушек, среди которых актриса Дарья Петрожицкая, танцовщица и участница нового сезона проекта “Танці з зірками” Аделина Дели. Как отмечает певец, эта песня – история о каждой украинской девушке.

"Надеюсь, что зрителям понравится наша работа. И мы покажем, что украинская музыка может звучать совсем по-другому, она может звучать круто, необычно, а главное – современно", – добавил певец.

Пользователи сети расхвалили песню в комментариях под клипом. Примечательно, что положительные отзывы оставили не только украинцы, но и слушатели из других стран.

Напомним, Сергей Роман – финалист десятого юбилейного сезона главного вокального шоу страны “Голос країни”. На проекте он выступал в составе команды MONATIK. Парень пришел на шоу, чтобы популяризировать украинскую песню, поэтому на проекте его сразу окрестили современным гуцулом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец, суперфиналист проекта “Голос країни 10” на канале "1+1" Сергей Асафатов (АСАФАТОV) чуть не погиб на съемках клипа.