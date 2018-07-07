Философия и качество еды: почему в Японии и Китае все еще пользуются палочками

Традиционно палочки используют не только в Китае, но и в Японии, Корее, Вьетнаме. Это означает, что более трети человечества ест палочками, не считая ценителей восточной кухни во всем мире.

О том, как появилась эта древняя традиция и почему она жива по сей день, пишет AdMe.ru.

Палочки pixabay.com

Дань прошлому

Легенда гласит, что палочки для еды изобрел Юй Великий — мифический правитель Китая, якобы живший в III тысячелетии до н. э. Говорят, однажды он просто отломил от дерева две веточки, чтобы достать из котла горячее мясо и не обжечься кипятком.

The Metropolitan Museum of Art Металлические палочки для еды. Династия Тан (618−907 гг.), Китай

Археологи, однако, считают, что палочки были придуманы намного раньше — около 9 000 лет назад. В уникальной, закрытой от внешнего мира культуре традиция есть палочками закрепилась так прочно, что не только остается популярной в XXI веке, но и приобретает новые смыслы.

Философский подход

Если отталкиваться от традиционной китайской философии, то вилка и ложка — символы войны, тогда как палочки соответствуют учению дзен, призывающему к отказу от насилия. Кроме этого, две палочки, одна из которых удерживается, а другая двигается, представляют собой пассивный элемент инь и активный элемент ян.

Даже внешний вид палочки говорит о многом: узкий закругленный конец — небо, а расширенный квадратный — земля. Пальцы, находящиеся между двумя палочками, обозначают человечество, которое питается небом и землей. Но и это еще не все! Традиционная длина палочки — семь китайских цуней (около 23 см) и шесть фэней (около двух см) — семь чувств и шесть желаний, описанных в буддийском богословии.

Качество приема пищи

В то время, как многие из нас с трудом осваивают палочки, китайцы считают, что есть ими не только удобно, но и крайне полезно. Конечно, вилки и ложки упрощают процесс, а вот с палочками прием пищи может затянуться. Но в этом и заключается их преимущество: палочки позволяют есть медленно и осознанно, вследствие чего организм легче усваивает пищу.

Помимо этого, так вы и насытитесь раньше, и съедите в итоге меньше, ведь когда в рот отправляется ложка за ложкой, то организм просто не успевает понять, что получил достаточно, и требует еще.

Как правильно использовать палочки

pixabay.com

1. Зажмите одну из палочек между соединением большого и указательного пальцев. Держите ее безымянным и большим пальцами, а указательный и средний пальцы сомкните.

2. Вторую палочку положите параллельно первой — на фалангу у основания указательного пальца, и придерживайте ее большим и средним пальцами (почти так, как держите карандаш).

3. Выпрямите средний палец — и палочки раздвинутся, согните — палочки сомкнутся. Используйте их словно щипцы, но манипулируйте только верхней палочкой, нижняя же должна оставаться неподвижной.

4. Теперь можно приступать к еде.

Несколько интересных фактов:

• В каждой стране для палочек есть свое название. В Китае это куайцзы, а в Японии — хаси. Корейские палочки называются чоккорак, а вьетнамские — дуа.

• Палочки делают из дерева, пластика, кости, нефрита и других материалов. В Китае популярны деревянные, а вот Корея — единственная страна, где принято есть металлическими палочками.

• Жители Китая ежегодно используют и выбрасывают 45 млрд пар одноразовых деревянных палочек.

• В Шанхае — крупнейшем городе Китая — открыт Музей куайцзы, в котором собрано около 2 000 пар палочек.

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