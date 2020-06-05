ЕС продлил запрет на въезд для иностранцев: когда планируют отменить

Ева Романова Журнал 15:40, 5.06.2020 Обновлено: 16:15, 5.06.2020

Министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Также она добавила, что это только предварительная дата, запрет на въезд может быть продлен и после 1 июля.

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"Запрет на въезд из-за границ ЕС продлили до конца месяца, чтобы создать надлежащие условия для постепенного открытия границ", – подчеркнула Йоханссон.

Таким образом, туристы из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, не смогут посетить ЕС. Однако запрет не коснется граждан Великобритании, но все они должны будут пройти обязательную 14-дневную обсервацию при въезде в Евросоюз.

Что касается критериев, для кого и как открывать границы, то в ближайшие дни продолжатся консультации по этому вопросу между Еврокомиссией и странами-членами. Одновременного открытия для всех стран не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее планировалось отменить запрет для въезда туристов из-за пределов Европейского Союза до 15 июня. При этом под запрет не попадают люди, которые постоянно проживают в ЕС, граждане стран-членов ЕС, которые сейчас находятся за рубежом, члены их семей и дипломаты. Кроме того, въезд в Евросоюз позволен медикам и исследователям.

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