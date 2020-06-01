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1 июня • обновлено в 15:17
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Эксперты вычислили самые выгодные месяцы для путешествий в 2020 году

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Самыми выгодными месяцами для путешествий в 2020 году могут оказаться октябрь и ноябрь.

Об этом заявила эксперт туристического онлайн-сервиса Travel Supermarket Эмма Култхерст, передает Daily Express. По словам специалиста, сейчас представители индустрии находятся в ожидании запуска регулярных рейсов и открытия границ. Как только это произойдет, потребители смогут путешествовать по очень низким ценам.

Эксперты вычислили самые выгодные месяцы для путешествий в 2020 году

Фото: vyboroved.ru

Однако Култхерст уточнила, это касается лишь краткосрочной перспективы, в то время как предсказывать поведение рынка в более далеком будущем невозможно.

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Автор
Кристина Долматова
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