Египет отменил визовый сбор для украинцев

Правительство Египта отменило визовый сбор для украинцев, которые приезжают отдыхать в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан.

Нововведение начнет действовать с 1 ноября 2020 года и продлится до 30 апреля 2021 года, сообщили на официальной странице Посольства Украины в Египте в Facebook.

При этом отмечается, что правило об обязательном отрицательном результате ПЦР-теста, который гражданин должен сделать не ранее, чем за 72 часа до прибытия, остается в силе.

Египет отменил визовый сбор. Facebook Посольства Украины в Египте

"По решению египетского правительства, туристы, прибывающие в регионы Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 по 30 апреля 2021 года. Требования об обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет, пока остаются без изменений", – указали в посольстве.

Отметим, до ноября 2020 визовый сбор при въезде в Египет составляет 25 долларов.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 сентября в Египте изменили правила въезда в страну, введен ряд новых требований.