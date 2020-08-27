Египет и Кипр ужесточили правила для украинцев: что нужно знать

Власти Египта и Кипра ужесточили правила въезда для туристов с 1 сентября. Так, для поездки в Египет понадобится ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом. Кипр же изменил правила посещения страны для украинцев, которые прибывают остров не с туристической целью. Для туристов въезд пока запрещен.

На официальной странице посольства Украины в Египте в Facebook были обнародованы новые правила и требования для посещения популярной курортной страны.

Египет

Египет ужесточил правила въезда туристов в страну. Для того чтобы с 1 сентября 2020 года попасть на территорию, туристам нужно будет в аэропорту предоставить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, который сделан за 48 часов до пересечения границы.

Что нужно для поездки в Египет: правила Facebook Посольства Украины в Египте

Сертификат будут требовать при въезде в страну у всех граждан старше 6 лет, включая граждан Египта.

Что должно быть указано в документе:

точная дата и время сдачи теста;

подтверждение, что тест был сдан в официальной лаборатории, зарегистрированной в государстве происхождения документа;

печать лаборатории;

информацию о проведенном виде теста на COVID-19;

подтверждение проведенного тестирования типа RT-PCR.

Граждане, у которых будет отсутствовать необходимый сертификат, не будут допущены до пересечения государственной границы Египта.

Кипр

В свою очередь, Кипр не принимает украинцев с туристическими целями, поскольку Украина была внесена в список стран с высоким уровнем заражения COVID-19. Въезд в страну разрешен тем, кто проживает на острове на постоянной основе, членам их семей, иностранцам, которые легально проживают на Кипре и обладателям специального разрешения на въезд.

Тем украинцам, которые едут на остров не с целью туризма, необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус или предоставить результат теста, который сделан за 72 часа до пересечения границы. После въезда – обязательная 14-дневная изоляция. За 48 часов до завершения карантина все прибывшие должны пройти еще один ПЦР-тест за собственный счет. Новые правила вступят в силу 28 августа.

Как писал OBOZREVATEL, на самом популярном курорте Египта – Шарм-эш-Шейхе – ввели новые правила для отдыхающих в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.