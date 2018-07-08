Древний город Петра: зачем туда ехать и сколько это стоит

Петра - древний город, который входит в список новых семи чудес света. Он стал декорацией для множества фильмов, включая знаменитого Индиану Джонса, входит в Фонд всемирного наследия ЮНЕСКО и, бесспорно, является туристической жемчужиной Иордании.

OBOZREVATEL собрал несколько полезных советов для туристов, которые могут пригодиться во время путешествия в Петру.

Как добраться

Иордания - весьма дорогая страна, не слишком популярная среди туристов, предпочитающих в разы более дешевый Египет. Даже сами иорданцы зачастую выбираются на отдых в соседнюю страну с all-inclusive-отелями. Поэтому поток туристов из Египта в Петру весьма массивный и приобрести экскурсию в это место на таких курортах, как Шарм-эль-Шейх, не составляет никакого труда. Также в Петру можно приехать из Израиля, или поселиться у самой Петры в городке Вади Муса, который раскинулся в горах Иордании на высоте 1-1,5 км над уровнем моря.

Что посмотреть в Петре

В случае краткосрочной экскурсии из Египта, которая займет около трех-четырех часов, посмотреть всю Петру получится только с помощью марафонского забега. Но даже за это время можно увидеть самое главное.

Сначала вы проходите по невероятному песчаному каньону Сик. Его отвесные стены уходят на десятки метров вверх, практически смыкаясь над головой. Они украшены извилистыми узорами, оставленными водой и ветром за тысячелетия до того, как здесь в XVIII веке до нашей эры поселились первые люди.

Километровый каньон неожиданно раскрывается, предоставляя взору Эль-Хазне, одно из самых загадочных строений созданных человеком в I веке нашей эры. Археологи до сих пор спорят, как и зачем строили это величественное 40-метровое здание, вытесанное из цельной скалы. Основная версия - размоченный песчаник обрабатывали твердыми кремневыми и металлическими инструментами, начав сверху и постепенно спускаясь к основанию.

Такой титанический труд был нужен для создания величественной гробницы набетийского царя Арета IV, который правил Петрой, разбогатевшей на торговле между Дамаском, побережьем Красного моря, Персидского залива и Газой.

Благодаря хитрой системе аквидуков, вода, самая большая ценность в безводной пустыне, собиралась в Петре, ставшей удобной перевалочной базой для торговцев. А природный рельеф стал надежной защитой от захватчиков. Лишь римляне, после долгой годовой осады, перекрыв все каналы для воды, смогли взять этот город.

За Эль-Хазне продолжается Петра, которая дошла до нас в виде множества вытесанных в скалах гробниц, амфитеатра, древних римских колоннад, а также - на небольшом удалении от Петры - еще одного скального храма - Ад-Дейр.

Важные советы и цены

Отправляясь в Петру из Египта, необходимо быть готовым к очень сложной поездке, которая может затянуться на 14 часов одной только дороги туда и обратно.

Сначала вы добираетесь до небольшого египетского городка Таба на севере Акабского залива на границе с Израилем, садитесь на паром, который доставит вас в иорданский порт Акаба, затем, еще через два-три часа через пустыни и горы, более похожие на марсианские пейзажи, попадете в саму Петру.

В Иордании очень высокие цены (1 доллар = 1.40 иорданских динар), и лучше запастись всем необходимым в Египте. Нужно помнить, что вас ждет путешествие через пустыню, да и сама Петра находится под палящим солнцем. Вода, как и солнцезащитный крем, никогда не будут лишними.

Тур в Петру - дорогое удовольствие. Но валовая часть затрат - это паром, который обойдется в $85 и входной билет в Петру - около $70.

Цены на территории заповедника также завышены.

Местные бедуины, пытаясь заработать на иностранных туристах, предлагают ряд экзотических услуг: поездки на повозке, на ослах и даже верблюдах.

В бедуинов можно приобрести различные "артефакты древности", которые продаются на каждом углу. Там вы найдете пергаменты, украшения, керамику, платки, арафатки и прочие сувениры.

Ранее OBOZREVATEL писал об отдыхе в Египте.