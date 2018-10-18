"До сих пор страшно": Комаров сделал шокирующее признание о новом путешествии

Украинский телеведущий тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров встретился с бразильской мафией.

На своей странице в Instagram ведущий рассказал о том, что он три дня находился в фавеле для того, чтобы взять интервью у главаря наркобанды.

"Я третий день сижу в самом сердце логова и жду, когда вожак сможет дать интервью. Я уже знаком с ним лично, поэтому имею право здесь сидеть и есть мороженое. Шеф дал команду нас не трогать. Если прийти без авторизации, то результат будет другой ", - написал Комаров.

Дмитрий рассказал, что с главным бандитом он познакомился ночью в фавеле, минуя 8 блокпостов. Они сидели за столом и пили пиво, а рядом с ними было 20-25 вооруженных охранников. Каким-то образом Комарову удалось уговорить наркобарона на интервью, но снимать ему было запрещено.

"Снимать нам до прихода №1 запретили. За нарушение - смерть. Украдкой снять на телефон - худшая идея, так как на выезде иногда просят показать галерею. За скрытую съемку - смерть ... В эти дни я ничего не снимал, подробно все записывал только в своей памяти ", - написал телеведущий.

Также Комаров отметил, что про этот день ему до сих пор страшно вспоминать.

"Думал, нам конец. Зато будет уникальное интервью", - добавил Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о своем опыте участия в первобытных ритуалах бразильских племен.