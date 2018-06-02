Дмитрий Комаров: В Непале мы чудом не сели в самолет, который затем разбился

Рейтинги программы "Мир наизнанку", которую Дмитрий Комаров ведет вот уже семь лет, стабильно высоки. И это не удивительно – ни одно украинское телешоу не погружает зрителя в атмосферу странствий так глубоко, так увлекательно и так достоверно.

Куда бы ни отправилась команда Дмитрия – будьте уверены: она найдет и покажет вам что-нибудь удивительное и неизвестное даже самым заядлым путешественникам. Но главное, эти программы не выглядят постановкой, им веришь с первого и до последнего кадра.

А еще съемочная группа "Мира наизнанку" без устали рассказывает миру об Украине. Знакомит с нашими традициями, одеждой, едой, напитками – и японских мафиози, и вождей диких племен, и даже бабушку Барака Обамы. Причем знакомит так, что забыть невозможно.

Обо всем этом и многом другом читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Комарова для OBOZREVATEL.

Пресс-служба 1+1

То, что волнует всех: какая страна будет после Японии?

Я пока не могу раскрыть эту интригу, совсем скоро вы все узнаете. Сейчас завершается подготовка к отъезду. Но могу сказать, что это будет полная противоположность Японии. Япония – страна будущего, где мы пытались найти для Украины модель развития по пути самых цивилизованных стран.

В этот раз мы вернемся к классике "Мира наизнанку", и это будет экспедиция в "каменный век". Мы вернемся к истокам человечества, цивилизации и покажем то, что еще точно зритель "1+1" не видел никогда. А возможно, и европейский зритель. Мы заберемся очень далеко, куда простым туристам не попасть.

Япония пресс-служба 1+1

В каждой программе вы дарите местным жителям украинские сувениры и учите базовым фразам. На экране все выглядит очень позитивно. А бывали случаи неадекватных реакций на такие подарки?

Я вам расскажу смешной случай. Как вы знаете, мы всегда дарим сало — как один из символов украинской кухни. Раньше никогда не было плохой реакции на этот деликатес. Но однажды была возможность нарваться на неприятности. Как-то в Кении мы поехали снимать бабушку Барака Обамы. Ехали экспромтом.

Деревня, откуда родом отец бывшего президента США, находится в 500 км от столицы Кении Найроби. Приехали мы на фазенду его бабушки, настоящей суперзвезды, которая охранялась военными и полицией. Нам сказали, что об интервью речь идти не может, но просто познакомить нас с бабушкой можно. Для этого нашу группу обыскали на металлодетекторе, забрали всю съемочную технику. Сказали, что если в личном разговоре она вам скажет, что я готова сниматься, то тогда пойдете за техникой. А пока она лично не даст добро, этого не будет.

У меня в руках был пакет с салом. И полицейский спрашивает: "А что это у вас?". Мы говорим: "Это украинская еда, сувенир просто, подарок. Это мясо".

И вот мы приходим под большое дерево, садимся на скамейку и ждем бабушку. Вот она появляется и медленно направляется в нашу сторону. Мы встали, естественно, по протоколу, вежливо склонили головы. Смотрим, ждем ее. И у меня в руках пакет с салом. И тут до бабушки остается 20 метров, и до меня доходит: господи, она же мусульманка. Ей ни в коем случае нельзя дарить сало.

Я быстренько даю сало Саше (оператор программы. – Ред.) и шепотом ему кричу: "Спрячь сало. Сядешь на него. Убери, чтоб не видно было. Будем без подарка".

Саша спрятал за спину сало. Мы просто сели, поговорили с бабушкой минут 15. Она отказалась сниматься, а просто рассказала про своего внука, о том, как она его любит. А мы так и ушли с салом. Подарив свинину, мы могли очень грубо нарушить мусульманские традиции.

пресс-служба 1+1

Позже мы сняли другое уникальное интервью – со сводным братом Барака Обамы.

Еще интересно, что очень многим жителям экзотических стран не нравится красная икра. Они просто плюются, когда мы угощаем.

Оказывались ли вы в ходе съемок в опасных для жизни ситуациях? Расскажите о моментах, которые сложно забыть.

Мы уже привыкли к тому, что опасная ситуация в нашем формате съемок – это норма. Именно такие моменты часто позволяют сделать самые интересные сюжеты. Поэтому мы в принципе ищем самое опасное. Такого было очень много.

Например, в Новой Гвинее наш оператор Саша Дмитриев мог остаться без ноги из-за гангрены. Из тех джунглей невозможно быстро выбраться. Нужно идти три дня пешком, три дня на лодке и потом еще пару дней местными авиалиниями до ближайшей больницы.

Другая ситуация была в Непале, когда мы чудом не сели в самолет, который в итоге разбился. А мы должны были в него сесть. Это вот ангел-хранитель помог нам. Эту ситуацию мне тоже сложно забыть, потому что я помню, как больше суток мы искали вместе со спасателями и военными место падения авиалайнера. Мы с Сашей одними из первых прибыли на место крушения и видели разбросанные вещи, игрушки, компьютеры, фотоаппараты, телефоны и тела людей. Это было очень жутко. Такое никогда не забыть.

пресс-служба 1+1

Чаще всего я вспоминаю опасную ситуацию во время восхождения на Айленд-пик в Непале. Высота была уже больше 6000 м, мы где-то три часа поднимались практически по отвесной ледяной стене. При помощи жумара я поднимался по веревке, врубался "кошками" в лед и шел наверх. И в какой-то момент настолько сильное наступило истощение, что я вдруг понял, что не могу дышать.

Я содрал балаклаву с лица, завис на веревке просто над этим обрывом и стал жадно открывать рот, пытаться проглотить воздух. Сердце начало биться так сильно, что мне казалось, что у меня сейчас будет шевелиться куртка. Я задыхался. Тогда я подумал: "Господи, можно ж так и умереть сейчас". Потом я успокоился полностью, повисел просто несколько минут, немножко отошел. И пошел дальше. Это уже были финальные рывки к вершине.

Было еще множество опасных ситуаций, когда мы были на грани. Но такие моменты очень закаляют и помогают проще и спокойнее смотреть на многие жизненные ситуации.

Кто из героев запомнился больше всех?

В любом сезоне я могу вспомнить одного или больше героев, которые мне запомнились больше всего, и которых я бы с удовольствием увидел. Среди них есть те, которым я хотел бы еще помочь, и те, которым я продолжаю помогать.

Запомнилась, например, Фрида из Танзании, альбиноска. Там альбиносов разбирают в буквальном смысле на органы, "на запчасти", потому что люди верят, что части тела альбиносов помогают получить желаемое. Их используют колдуны для заработка денег. Альбиносов стали убивать и распродавать по частям. Например, рука может стоить 5 тысяч долларов.

В Танзании мы познакомились с девочкой Фридой. Ее уже похищали, чуть не убили, ее чудом спасли соседи. Фрида все равно продолжает находиться дома, в опасности, потому что школа для альбиносов постоянного проживания, которая находится под охраной, ей не по карману. Мы тогда ей оплатили обучение, купили школьную форму, обувь, одежду, все необходимые вещи для проживания в школе, познакомились с директором. С тех пор уже прошло много лет.

Периодически кто-то из украинских туристов едет туда. Они обращаются ко мне через "1+1", я сообщаю координаты нашего гида, которая там тоже живет — украинка, женщина, из Харькова — и она отводит их к Фриде в школу. Они тоже помогают деньгами, продуктами, вещами, оплачивают школу в дальнейшем. Я передаю деньги время от времени тоже. Как минимум на то, чтобы оплатить школу.

Потому что для нас, на самом деле, это не такая критическая сумма. Обучение в школе стоит 100 с небольшим долларов в год. Для танзанийцев из небольшой деревушки это космическая цифра. Там несколько сотен долларов в год решают полностью вопрос безопасности этой девочки. Вот к ней я очень хочу съездить, посмотреть, как она выросла, пообщаться.

Возьмем Непал. Там был Кахендра, самый маленький человек на планете, которому мы помогли вернуться в Книгу рекордов Гиннеса и исполнили его мечту — он полетал на самолете в Гималаях. Благодаря удаче и нашей настырности он встретился у себя дома с самым известным человеком Непала — с суперзвездой Раджешем Хамалом. Это было очень круто.

пресс-служба 1+1

В Мексике, например, мы познакомились с "человеком-волком", лицо которого сильно заросло волосами. Он стесняется выходить на улицу, прячется, потому что на него все оборачиваются и смеются. Он зарабатывает, играя в так называемом "цирке для уродов". Репортажи о нем показывали по "Дискавери" и другим мировым тревел-телеканалам.

Обычно после того, как какого-то героя показали на таком телеканале, очень сложно с ним договориться. Он становится звездой, телеканалы ему платят огромные гонорары. У нас таких бюджетов нет. В итоге он долго от нас прятался, мы не могли его поймать. А когда нам удалось встретиться и поговорить, мы объяснили, что не хотим делать из него чудовище, а только показать, как простого человека. Мы спросили, какой гонорар, а он ответил: "Да ладно, ребята, помогите чем-то, мне тяжело. Но я не буду с вас ничего просить".

В прошлом сезоне о Японии лично для меня самой главной героиней стала девочка, которая чуть не покончила жизнь самоубийством. Мы уговорили ее подняться с нами на Фудзияму, и это действительно изменило ее жизнь. Сейчас мы поддерживаем контакт через гида. У нее все нормально в семье, есть муж, детки. Она отказалась от мысли о суициде. Она иногда через Google Переводчик пишет мне на японском, переводит это и отправляет сообщения. Я очень рад, что с ней все хорошо.

Восхождение на Фудзияму пресс-служба 1+1

До нашей встречи она уже пыталась покончить жизнь самоубийством. Человек, который ее тогда спас, настоящий герой. Это Шиге-сан, японец, который по собственной инициативе ходит вдоль скал и патрулирует. Когда замечает человека, который хочет прыгнуть, его спасает.

Каждый из этих героев уникален. А самые любимые сюжеты для меня – это те, в которых удалось сделать какой-то доброе дело.

Насколько жестко вы придерживаетесь сценария во время съемок? Велика ли роль экспромта? Расскажите о случае, когда все пошло настолько не по сценарию, что программа в итоге вышла совсем другой.

Мы не придерживаемся сценария, у нас его просто не существует. Поэтому мы часто не можем спланировать сроки наших экспедиций. Это одна из наших особенностей. Если классическая схема съемок любого большого телевизионного тревел-проекта — это четкий сценарий и большая съемочная группа, то у нас нет ни того, ни другого.

Перед экспедицией мы, конечно же, составляем что-то вроде сценарных планов и списка тем. Гуглим и выбираем из книг, журналов и фильмов все, что известно про страну. Выбираем темы, которые для нас актуальны, и отбрасываем лишнее. И на месте съемки уже ориентируемся. То есть, отправляясь к "человеку-волку", мы, конечно, знаем, что он есть, но как пройдет съемка и состоится ли она, предугадать не можем. У нас скорее репортерская работа. Как оно пошло, так и показываем в программе. Это самое интересное. Такой подход дает нам возможность показать настоящую жизнь в стране.

Во время творческих встреч мы объехали 19 городов Украины, и вопрос о сценариях звучал очень часто. Саша всегда отвечал: "Вы знаете, для меня самое сложное в работе – то, что, просыпаясь утром, я никогда не знаю, где я буду вечером, в каком городе заночую – в том же отеле или за 1000 км отсюда".

В итоге, примерно половина тем в программе – это то, о чем мы даже не знали до выезда. Вторая часть – просто наброски тем, которые мы хотели снять, но спланировать съемку все равно не могли.

пресс-служба 1+1

Как вы ищете интересных людей и места? Как договариваетесь о съемках, особенно если у ваших героев нет ни интернета, ни мобильного телефона? Было ли такое, что вам отказывали в записи сюжета, или из-за недопонимания и форс-мажора приходилось прекращать съемки на середине общения?

С нашими героями далеко не всегда можно заранее договориться. Как, например, ты договоришься с племенем караваи в Новой Гвинее, бывшими людоедами, которые живут далеко в джунглях в домах на деревьях, где нет ни электричества, ни телефона, ничего? К ним нужно добираться с несколькими пересадками: на самолете, потом на автомобиле, по реке двое суток в каноэ, потом пешком несколько дней по джунглям. В таких случаях вопрос о съемке возможно решить только на месте, и никогда нет гарантии, что все получится.

Тогда мы стали искать местных гидов и турагентства, которые бы нам помогли. И нам озвучили сумму в 10 тысяч долларов за человека, за которые нас бы отвезли на семь дней в это племя. Я понимал, что семь дней — это очень мало, 10 тысяч долларов — очень много, и нет никаких гарантий. Возьмут деньги и кинут. Я знаю по опыту работы в этих странах — там нужно доверять, но проверять. И с незнакомыми гидами особенно в дорогостоящие туры отправляться стоит с большой осторожностью.

Тогда мы собрали свою команду из оператора, гида, закупили продуктов на месяц, включая подарки аборигенам (несколько мешков с рисом, консервы, супы, вермишель - около 500 кг получилось), и поехали неясно куда без особого плана и гарантий. После очень длительного и сложного пути мы, наконец, добрались до места жительства караваев, и нас встретили голые аборигены. Дальше уже на месте договаривались. Особенно сложно было найти носителя языка папуасов.

Часто ли вы путешествуете "для себя"? Какова роль вашего личного опыта и знаний в создании сценария программы?

По сути, вся программа рождается в моей голове. "Мир наизнанку" – это авторский проект, который мне помогает делать команда очень профессиональных и надежных людей. Я принимаю непосредственное участие на каждом этапе создания программы.

А путешествую ли я для себя? Вы знаете, я пытаюсь. Но все равно неизбежно, где бы я ни был, начинаю разведывать страну для "Мира наизнанку". Так происходит в 90% случаев. Приезжаю куда-то, вижу что-то интересное, начинаю об этом узнавать больше подробностей, потом искать контакты. Потом думаю: "Ой, класс, а когда-нибудь мы тут снимем программу". Бывает, что вот так определяется, какой стране будет посвящен следующий сезон.

Например, так случилось с Индонезией. Как-то я приехал на Бали и хотел просто две недели поваляться на пляже. Опираясь на интернет, я знал, что это райское место, где пляжи, пальмы и попугаи. Приехал в туристический городок Кута, а там траффик, полно народу, магазины, первая линия возле трассы. Мне не понравилось.

Вот в чем прелесть самостоятельных путешествий — я решил поменять планы. Я просто взял карту, покрутил, посмотрел. Вижу — на территории Индонезии есть остров Новая Гвинея и провинция Папуа. И там те самые людоеды. А что если мне изменить планы, и в отпуске не лежать на шезлонге с книжкой, а поехать в экспедицию в джунгли Новой Гвинеи.

И я быстренько посмотрел в Интернете стыковки самолетов, лоукостов, купил себе три билета, состыковал их, и через сутки был в Новой Гвинее. Как я был счастлив. То есть вместо того, чтобы валяться бездумно на пляже, я оказался в каменном веке. И там был полностью рожден сезон Индонезия. Собственно, идея возникла во время отпуска.

пресс-служба 1+1

Если бы вас попросили емко сформулировать ответ на вопрос "Что это за страна, Украина", как бы вы ответили? Каковы наши самые яркие отличительные черты?

Люди — самое главное. И когда меня спрашивают, в какой стране я бы хотел жить, я говорю, что только в Украине. В другие страны я хочу ездить и возвращаться. Почему? Ответ – люди. У нас невероятно открытый, позитивный народ. Поэтому жить хочется только здесь.

Какие места вы больше всего любите в Украине?

Больше всего люблю Карпаты. Я человек гор, экстремал, поэтому мне особенно нравятся Драгобрат, Воловец, Пилипец, Буковель. Это те места, где я предпочитаю проводить свободное время. И зимой, и летом, если есть возможность, я еду в Карпаты.

Перечислите самых важных людей в вашей жизни.

В моей жизни самые важные люди — это мои родители, брат и сестра.

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О такой работе, как у вас, мечтают многие. Но постоянные переезды могут выматывать. Как вы отдыхаете? Чем занимаетесь в свободное время? Расскажите о своих хобби.

Считаю, что у меня идеальный случай, когда человек занимается тем, что любит, и любит то, чем занимается. Я настолько сросся с проектом, что вся моя жизнь так или иначе посвящена ему. В отпуске я собираю информацию для съемок. Возвращаясь, собираю ее уже здесь. Но если я совсем хочу переключиться, могу почитать книгу. Люблю читать именно в поездах.

В Киеве не получается сильно расслабиться, потому что всегда есть бесконечный объем дел. Иногда так и хочется сказать "Стоп! Снято!", но с ежедневными заботами это не срабатывает. Зимой я люблю кататься на лыжах, ходить в горы. Я обожаю кататься на мотоцикле летом. Еще одно мое увлечение – off-road экспедиции на джипе куда-нибудь по бездорожью, чтобы поездить по болотам.

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Обожаю фотографировать, в том числе на пленку. Сегодня это экзотика уже, но я фотографирую своей пленочной "лейкой". Еще коллекционирую фотоаппараты, например. Уже собралась огромная коллекция фотиков. Нравится готовить для своих близких какие-то экзотические блюда. Том-ям, узбекский плов, например. Если удается выкроить свободное время в Киеве, то лучше всего его проводить с семьей где-нибудь на даче. Или всем вместе отправиться в небольшое путешествие.

пресс-служба 1+1

Как к вашей работе относятся родители и любимая девушка? Хватает ли времени на личную жизнь?

Конечно, график у меня очень напряженный, и тяжело полноценно уделять время семье. Но, вы знаете, и моряки, и летчики как-то живут. У меня именно график летчика и моряка. Я ухожу в рейс надолго, потом возвращаюсь.

Родители, конечно, за меня переживают. Я их все время обманываю. Когда я нахожусь в экспедиции, никогда не признаюсь маме, что я, например, сейчас пойду на шеститысячник. Говорю, что мы сейчас на каком-то пляже и связь не очень хорошая. Или могу прямо из джунглей Новой Гвинеи позвонить им со спутникового телефона и соврать, что я нахожусь в цивилизованном месте. А на самом деле я в такой глуши, что сложно даже представить.

А что касается вопросов о второй половинке, то я сейчас предпочитаю не путать личную жизнь и публичную. Не делюсь деталями своей личной жизни.

Для начинающих туристов, какие бы страны посоветовали посетить и почему?

Я всем рекомендую максимально испытывать на себе безвиз. Тем более заходит лоукост Ryanair. Смотрите билеты на даты через полгода, через год. Покупайте в любую страну пусть даже на пару дней, на выходные. В целях экономии, снимайте не отель, а комнату в квартире, и вы получите особый кайф, потому что хозяин квартиры сможет рассказать много интересного, подскажет, как куда добраться, что посмотреть. Так вы получите максимум эмоций.

А если говорить про экзотику, мой самый дешевый вариант ее увидеть – это поехать в Индию. Эти впечатления не забудутся никогда — это я вам гарантирую. Это оптимальный выбор и для миллионеров, и для тех, кто хочет путешествовать практически бесплатно.

Видели у вас в Instagram комментарий девочки-подростка из Тернополя "без ваших программ не было бы ради чего жить". Что бы вы ей ответили при личной встрече?

Конечно, такие комментарии меня очень трогают и вдохновляют продолжать делать то, что я делаю, даже в самых сложных ситуациях не падать духом. Поклонники нашей программы – это главный стимул к тому, чтобы продолжать снимать этот проект.

пресс-служба 1+1

Что касается девчонки из Тернополя, я, к сожалению, этот комментарий не видел. Но я хотел бы сказать ей и всем другим нашим зрителям и подписчикам, что жить ради программы – это уж точно неправильно. Наш проект призван помогать узнавать что-то новое, познавать, удивляться, переключаться, отдыхать.

Своей программой мы хотим подталкивать и вдохновлять зрителей на то, чтобы самостоятельно открывать для себя новые уголки планеты, путешествовать, не бояться делать смелые шаги. Но жить ради нее, конечно же, ни в коем случае не нужно.

Жить нужно ради себя. Нужно ставить себе лично цели, придумать для себя мечты и, ни в коем случае не сдаваясь, идти к ним. Потому что тот же опыт нашей программы показывает, что нет ничего невозможного. И даже в ситуации, когда казалось бы, все против тебя и снять просто невозможно, если ты не сдаешься, идешь к этой цели, ты обязательно достигнешь результатов.

Поэтому хочу пожелать девчонке из Тернополя, чтобы у нее непременно появилась большая и важная цель, ради которой она будет жить и которая непременно сбудется.

Скоро стартует новый сезон проекта "Танці з зірками". Не думали о том, чтобы принятие участие еще раз?

Второй раз принимать участие я бы не хотел, потому что мне интереснее испытать на себе что-то новое. В прошлом сезоне я получил уникальный, незабываемый опыт. Это было одно из самых ярких воспоминаний прошлого года. Конечно, это было очень тяжело морально и физически. Но в итоге, резюмируя, результат был очень позитивный. Но пора двигаться дальше и пробовать что-то новое.

Я могу дать совет будущим участникам "Танцев со звездами" – тем, кто сейчас, возможно, как раз на стадии принятия решения, участвовать или нет. Безусловно, участвуйте!

Я желаю новым участникам терпения, выдержки, ведь это будет очень непростой период в жизни. График будет сумасшедшим, вы каждый день будете проводить в танцевальной студии, и ни для чего больше не останется времени, но поверьте, в итоге вы об этом не пожалеете, а получите уникальный опыт и воспоминания.

пресс-служба 1+1

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Комаров назвал три главные вещи, за исключением денег и паспорта, без которых он не представляет себе путешествие.