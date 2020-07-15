Для украинцев упростили правила отдыха в Египте и Албании: нужна ли самоизоляция

Украинцы могут отдыхать в Египте и Албании без самоизоляции и теста на COVID-19. APL Travel

Украинцам после возвращения из Египта или Албании не нужно будет проходить 14-дневную обсервацию или самоизоляцию, а также делать тестирование на COVID-19.

Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Соответствующее постановление утвердили на заседании в среду, 15 июля, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

"Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не надо проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19", – написал министр.

Куда поехать в отпуск из Украины APL Travel

Отметим, ранее в Украину без самоизоляции и обсервации пускали только туристов из стран "зеленой зоны", где количество активных случаев COVID-19 менее 40 на 100 тыс. населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 14 июля украинцы могут провести отпуск в нескольких популярных курортных странах, среди которых Турция, Египет, Албания, Хорватия и Чорногория.

Такжев Министерстве иностранных дел дали украинцам советы о том, как провести отпуск за границей в период действующего карантина.