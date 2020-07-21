Для украинцев открыли границы еще 13 стран: куда можно поехать

Елена Кордунова Журнал 11:46, 21.07.2020 Обновлено: 12:02, 21.07.2020

По состоянию на 21 июля для украинцев открыли границы еще 13 государств. В целом граждане Украины могут путешествовать в 39 стран мира.

Об этом во время брифинга сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, в течение последней недели возможность въезда для Украины предоставили 13 стран: Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", – сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба рассказал, куда можно поехать из Украины
Facebook Министерства иностранных дел Украины

Отметим, для въезда из Украины в условиях пандемии в июле открылись Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

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