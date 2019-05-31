ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Журнал

Девушке отказали в путешествии из-за откровенного протестного фото с ее подругой

360Читать материал на украинском

Блогер из Парижа Луиза Обери не смогла поехать на остров Олерон в Бискайском заливе из-за своих взглядов на стандарты женской красоты, - она выступала за бодипозитив.

Об этом девушка рассказывает на своей странице в Instagram на 250 тысяч подписчиков.

Как влиятельному блогеру девушке предложили по заказу департамента туризма региона Приморская Шаранта поехать на остров Олерон, однако, позже агентство отказалось от предложения, обосновав это неприемлемостью для них одного из последних фото на странице блогера.

Луиза долго пыталась разобраться, какой именно снимок стал причиной отказа и решила, что всему виной наиболее откровенный снимок с мороженным.

Девушке отказали в путешествии из-за откровенного протестного фото с ее подругой

Однако, выяснилось, что другого блогера пригласили на отдых и с более откровенными фото:

Девушке отказали в путешествии из-за откровенного протестного фото с ее подругой

Так, девушка пришла к выводу, что всему виной является фото с ее подругой, имеющей параметры плюс-сайз, - на снимке они стоят в кружевных боди и держат табличку с надписью: "Все тела хороши".

Девушке отказали в путешествии из-за откровенного протестного фото с ее подругой

Когда Обери рассказала подписчикам об инциденте, ей на условиях анонимности другие блогеры открыли свои истории, как им отказывали из-за демократических взглядов на женские фигуры или гомосексуализм.

В связи с этим, блогер начала флешмоб под названием #OnVeutDuVrai (переводится как "Мы хотим правды"), сейчас в рамках него опубликовали уже более тысячи фото.

Девушке отказали в путешествии из-за откровенного протестного фото с ее подругой

Напомним, что ранее в Австралии туристы запустили грандиозный флешмоб, в рамках которого публикуют обнаженные фото, чтобы показать стремление к единению с природой.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-