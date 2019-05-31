Девушке отказали в путешествии из-за откровенного протестного фото с ее подругой

Блогер из Парижа Луиза Обери не смогла поехать на остров Олерон в Бискайском заливе из-за своих взглядов на стандарты женской красоты, - она выступала за бодипозитив.

Об этом девушка рассказывает на своей странице в Instagram на 250 тысяч подписчиков.

Как влиятельному блогеру девушке предложили по заказу департамента туризма региона Приморская Шаранта поехать на остров Олерон, однако, позже агентство отказалось от предложения, обосновав это неприемлемостью для них одного из последних фото на странице блогера.

Луиза долго пыталась разобраться, какой именно снимок стал причиной отказа и решила, что всему виной наиболее откровенный снимок с мороженным.

Однако, выяснилось, что другого блогера пригласили на отдых и с более откровенными фото:

Так, девушка пришла к выводу, что всему виной является фото с ее подругой, имеющей параметры плюс-сайз, - на снимке они стоят в кружевных боди и держат табличку с надписью: "Все тела хороши".

Когда Обери рассказала подписчикам об инциденте, ей на условиях анонимности другие блогеры открыли свои истории, как им отказывали из-за демократических взглядов на женские фигуры или гомосексуализм.

В связи с этим, блогер начала флешмоб под названием #OnVeutDuVrai (переводится как "Мы хотим правды"), сейчас в рамках него опубликовали уже более тысячи фото.

Напомним, что ранее в Австралии туристы запустили грандиозный флешмоб, в рамках которого публикуют обнаженные фото, чтобы показать стремление к единению с природой.

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