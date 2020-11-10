Девушка с собакой на борту самолета вызвала критику своими неоднозначными действиями
Авиапассажиров возмутили действия девушки с собакой на борту самолета, которая пила с животным из одной кружки.
По их мнению, это было очень противно. Соответствующий кадр опубликовал один из очевидцев на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).
Так, на видео видно, как попутчица сначала поит собаку породы шпиц из термоса, а затем сама пьет оттуда воду.
В комментариях пользователи сети бурно отреагировали на этот инцидент.
"Отвратительно!", "Подумайте теперь об укреплении иммунной системы", "Мерзость!", "О, нет!", – пишут под постом.
Как сообщал OBOZREVATEL, мать и дочь оказались вместе за штурвалом пассажирского самолета и вошли в историю.