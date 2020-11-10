Девушка с собакой на борту самолета вызвала критику своими неоднозначными действиями

София Ковнир Журнал 19:46, 10.11.2020 Обновлено: 20:44, 10.11.2020

Авиапассажиров возмутили действия девушки с собакой на борту самолета, которая пила с животным из одной кружки.

По их мнению, это было очень противно. Соответствующий кадр опубликовал один из очевидцев на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, на видео видно, как попутчица сначала поит собаку породы шпиц из термоса, а затем сама пьет оттуда воду.

В комментариях пользователи сети бурно отреагировали на этот инцидент.

"Отвратительно!", "Подумайте теперь об укреплении иммунной системы", "Мерзость!", "О, нет!", – пишут под постом.

Пассажиров возмутили действия попутчицы
Скриншот
Пассажиров возмутили действия попутчицы
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, мать и дочь оказались вместе за штурвалом пассажирского самолета и вошли в историю.

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Travel Журнал

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