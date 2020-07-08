Девушка отличилась выходкой с трусами в самолете: пассажиры возмутились

Пассажирка самолета использовала трусы в качестве защитной маски и возмутила попутчиков и пользователей сети.

Фотографии ее поступка появились в Instagram-аккаунте Passenger Shaming, создатели которого высмеивают нелепые выходки путешественников.

На размещенном в сети коллаже из трех снимков запечатлена женщина, которая сидит в среднем ряду лайнера рядом с другими туристами. На ее голове – белье бежевого оттенка с черными кружевными краями. Другие пассажиры в салоне надели респираторы или медицинские маски.

Instagram @passengershaming

Комментаторы высказали свое недовольство по поводу того, что женщина использует пикантную вещь не по назначению. Другие же были возмущены тем, что пассажирка подвергает опасности остальных попутчиков, так как трусы не защищают от распространения вируса.

"Что не так с людьми?", "Я надеюсь, они хотя бы чистые", "Но почему среди всех предметов гардероба она выбрала именно этот?", "Когда уже люди перестанут считать это забавным? Это мерзко и отвратительно", –писали подписчики аккаунта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса с ником Shrey Para рассказала о поступках авиапассажиров, которые возмущают ее больше всего.