Что запрещено делать туристам в популярных странах: местные жители дали советы

Жители популярных туристических стран назвали главные запреты, о которых должны помнить отдыхающие иностранцы. В первую очередь, это касается обращения с природой и животными.

К примеру, австралийцы посоветовали путешественникам ничего не трогать в их стране, поскольку все вокруг "хочет их убить". Другие рекомендации жителей разных стран, куда приезжает много путешественников, опубликовало изданиеDaily Mail.

"Не подходите близко к крокодилу, не гладьте змею и не пытайтесь съесть краснобокого паука", – отметили они.

Какие запреты существуют в популярных среди туристов странах. Austria Visas

В свою очередь, жители Южной Африки напомнили туристам о правилах безопасности на сафари.

"Вы не должны выходить из своего автомобиля или приближаться к крупным животным. Именно так начинаются истории о чьей-нибудь смерти. Пожалуйста, соблюдайте правила, чтобы спасти свою жизнь", – отметил один из пользователей сети.

Граждане США попросили туристов не писать свои имена на скалах, не бросать мусор возле памятников и не купаться в бассейнах. Кроме того, иностранцам рассказали об опасности горячих источников, в которых можно "умереть мучительной смертью", и напомнили, что "Йеллоустоун с опасными дикими животными – это не парк развлечений".

"И не упадите в Большой Каньон. Ради всего святого, перестаньте делать эти опасные фотографии ради новых подписчиков в социальных сетях!" – добавили американцы.

Американцы предупредили об опасности Большого Каньона. УНН

Британцы же, в свою очередь, посоветовали туристам не начинать дискуссию о тонкостях приготовления чая, голландцы – попросили иностранцев не ходить по велосипедным дорожкам и прекратить уже спрашивать местных жителей, правда ли, что те все время курят травку. Немцы признались, что их забавляют туристы, которые пытаются выговорить что-то на их языке, и сделали предупреждением тем, кто хочет посетить концентрационные лагеря.

"Концлагерь – это не то место, где можно сделать глупые селфи. Следы, на которых вы стоите, привели людей к смерти", – отметили они.

В то же время, жители Сингапура посчитали главной ошибкой туристов хождение по дому в обуви. "Я с радостью вышвырну вас, если вы это сделаете", – заявил один местных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный сервис путешествий TripAdvisor предупредил туристов, что одна из гостиниц в Таиланде преследует клиентов, которые оставляют негативные отзывы.