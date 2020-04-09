Что взять с собой в самолет: стюардесса назвала незаменимую вещь
Стюардесса заявила, что тканевая маска для лица – одна из самых незаменимых вещей в ручной клади во время путешествия.
Об этом пишет издание Express.
По словам бортпроводницы, постоянные перелеты отрицательно сказываются на состоянии ее кожи, в связи с чем она всегда берет с собой в поездки определенные средства, чтобы поддерживать необходимый уровень влажности. Особенно ей нравится питательная косметика, содержащая кокос.
"У меня в сумке всегда есть тканевая маска для лица, мне нравится наносить ее после ванны", – говорит стюардесса.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский пилот Патрик Смит рассказал о главной опасности самолетов, а также назвал их "инкубаторами болезней". По словам пилота, самолеты развозили различные вирусы по миру еще до появления коронавируса.