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9 апреля • обновлено в 13:43
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Что взять с собой в самолет: стюардесса назвала незаменимую вещь

2.5т
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Стюардесса заявила, что тканевая маска для лица – одна из самых незаменимых вещей в ручной клади во время путешествия.

Об этом пишет издание Express.

Что взять с собой в самолет: стюардесса назвала незаменимую вещь

biletik.aero

По словам бортпроводницы, постоянные перелеты отрицательно сказываются на состоянии ее кожи, в связи с чем она всегда берет с собой в поездки определенные средства, чтобы поддерживать необходимый уровень влажности. Особенно ей нравится питательная косметика, содержащая кокос.

"У меня в сумке всегда есть тканевая маска для лица, мне нравится наносить ее после ванны", – говорит стюардесса.

Что взять с собой в самолет: стюардесса назвала незаменимую вещь

nypost.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский пилот Патрик Смит рассказал о главной опасности самолетов, а также назвал их "инкубаторами болезней". По словам пилота, самолеты развозили различные вирусы по миру еще до появления коронавируса.

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Автор
Анна Михно
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