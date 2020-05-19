Что взять с собой в отпуск после пандемии: названо 5 важных вещей

В последние дни по всему миру предпринимают шаги по ослаблению карантинных ограничений, открытию границ и внутреннему туризму. Актуальными становятся вопросы, связанные с отдыхом.
В связи с этим "Рамблер" рассказал о списке вещей, которые необходимо взять с собой в отпуск после карантина.
Антисептик
Фото: news.ru
Власти многих туристических стран обязали руководство отелей оборудовать гостиницы санитайзерами. Однако вы все равно можете столкнуться с проблемой, когда поблизости не будет дезинфицирующего средства. Поэтому стоит привезти с собой маленький антисептик, который вы сможете носить с собой в сумочке.
Маски и перчатки
Фото: freepik.com
Вас могут не впустить в какое-то заведение без средств защиты даже после спада заболеваемости коронавирусом. В то же время масок может не быть в наличии или они будут стоить втридорога.
Электронный градусник
Фото: nikatv.ru
В связи с возможностью повторных вспышек заболевания, лучше все-таки следить за состоянием собственного здоровья, как минимум с помощью медицинского термометра.
Достаточно денег
Фото: tourdom.ru
Стоит позаботиться о том, чтобы вам на некоторое время хватило финансов в случае неожиданного хода событий.
Свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус
Фото: hightech.plus
Некоторые страны собираются требовать у туристов результаты теста на Covid-19. В таком случае вам могут быть недоступны некоторые экскурсии или другие развлечения из-за отсутствия документа.
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