Что взять с собой в отпуск после пандемии: названо 5 важных вещей

В последние дни по всему миру предпринимают шаги по ослаблению карантинных ограничений, открытию границ и внутреннему туризму. Актуальными становятся вопросы, связанные с отдыхом.

В связи с этим "Рамблер" рассказал о списке вещей, которые необходимо взять с собой в отпуск после карантина.

Антисептик

Фото: news.ru

Власти многих туристических стран обязали руководство отелей оборудовать гостиницы санитайзерами. Однако вы все равно можете столкнуться с проблемой, когда поблизости не будет дезинфицирующего средства. Поэтому стоит привезти с собой маленький антисептик, который вы сможете носить с собой в сумочке.

Маски и перчатки

Фото: freepik.com

Вас могут не впустить в какое-то заведение без средств защиты даже после спада заболеваемости коронавирусом. В то же время масок может не быть в наличии или они будут стоить втридорога.

Электронный градусник

Фото: nikatv.ru

В связи с возможностью повторных вспышек заболевания, лучше все-таки следить за состоянием собственного здоровья, как минимум с помощью медицинского термометра.

Достаточно денег

Фото: tourdom.ru

Стоит позаботиться о том, чтобы вам на некоторое время хватило финансов в случае неожиданного хода событий.

Свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус

Фото: hightech.plus

Некоторые страны собираются требовать у туристов результаты теста на Covid-19. В таком случае вам могут быть недоступны некоторые экскурсии или другие развлечения из-за отсутствия документа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии нашли способ безопасного загара после пандемии коронавируса.

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