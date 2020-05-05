Что в поезде можно получить бесплатно: названо топ-4 вещи

Кристина Долматова Журнал 12:42, 5.05.2020

Путешествуя поездом, немногие пассажиры знают, что некоторые услуги входят в стоимость поездки и предоставляются бесплатно.

В связи с этим издание "Рамблер" рассказало о топ-4 вещах, которые вы можете получить бесплатно у проводника.

Посуда

Если вам говорят, что стаканы в фирменных подстаканниках дают только при покупке чая – это ложь. На самом деле, проводники обязаны предоставлять их бесплатно, и давать ложки. Что касается вилок, тарелок и ножей, они есть только в вагоне-ресторане.

Фото: travelbook.ua

Настольные игры

Настольные игры должны предоставлять в тех поездах, которые следуют дольше одной ночи. Отмечается, что в арсенале у проводника нередко есть шашки, шахматы и домино. К слову, при выходе из вагона, необходимо их вернуть, как и все остальное.

Фото: biletik.aero

Принадлежности для шитья

Если у вас возникла проблема в виде порванного кармана, вы можете решить ее с помощью проводника. Они предоставляют нитки и иголки.

Фото: gubdaily.ru

Лекарства

Как и в любом другом транспортном средстве, в каждом поезде есть аптечка. Конечно, у проводников минимальный набор медикаментов, но первую помощь они оказать способны.

Фото: freeradio.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт рассказал, как разворовывают поезда ''Укрзалiзницi''

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Travel Журнал

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