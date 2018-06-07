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"Что ты сказал?": 14 обычных жестов, которые за границей не так поймут

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Знаете ли вы, что привычные нам жесты в других странах могут быть истолкованы совсем по-другому? Как, например, поднятый кверху большой палец, который у нас означает: "Все классно!". В Греции, Таиланде, Афганистане, Иране его показывают, когда хотят отправить собеседника куда подальше, пишет AdMe.ru.

1. Поднятый вверх большой палец

2. Пальцы, сложенные в кольцо

3. Жест "Фига"

4. Жест "Коза"

5. Вытянутый вверх средний палец

6. Покручивание указательным пальцем у виска

7. Движение кончиками пальцев под подбородком вперед

8. Движение ладонью вниз

9. Бить себя по голове

10. Показывать язык

11. Манящий жест указательным пальцем

12. "Пять" растопыренными пальцами

13. Поднятые вверх большой и указательный пальцы

14. Сжатая рука в локте, показывающая кулак

Иллюстратор Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru

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