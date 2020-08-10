Что происходит с забытыми в аэропорту вещами: раскрыт секрет

Аэропорты для многих становятся источником стресса – в панике легко потерять все, что угодно.

В связи с этим издание "Рамблер" рассказало о том, какая судьба ждет вещи, забытые пассажирами в аэропорту.

Все утерянные вещи хранятся в аэропорту определенное количество времени. Например, в Лондон-Сити забытые предметы держат месяц. За это время сотрудники делают все возможное, чтобы найти владельцев потерянных предметов. Затем они жертвуются благотворительным фондам или продаются с аукциона.

А вот в лондонском аэропорту Лутон найденные вещи хранятся 3 месяца – только после этого они идут на благотворительность или аукцион. Кстати, распродажи практикуют многие аэропорты мира.

Среди лотов иногда оказываются аппарат для лечения апноэ, китайский чайный сервиз, швейная машинка, старинный телефон и музыкальные инструменты. Аэропорт Сиднея проводит аукционы каждый год, направляя выручку на благотворительность.

К слову, аэропорты никогда не выставляют на аукцион мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты, которые могут содержать личную информацию. Если устройство не было востребовано, спустя определенное количество времени, его уничтожат "безопасным способом".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пассажиры, которые часто путешествуют, назвали поступки на борту самолета, которые могут привести к опасным последствиям.